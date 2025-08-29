Что сделал перед смертью писатель Константин Симонов

Поэт, фронтовой журналист и автор легендарного стихотворения «Жди меня» Константин Симонов ушел из жизни 46 лет назад, 28 августа 1979 года. Незадолго до кончины мужчина предал огню все свои личные записи. Подробности его судьбы и истории любви раскрывает портал 78.ru.

Последний период жизни писателя был омрачен серьезным недугом и глубокой душевной травмой. Заядлый курильщик, Симонов расстался с пагубной привычкой лишь за три года до кончины, когда врачи обнаружили у него онкологическое заболевание легких. Литератор скончался на 64-м году жизни.

Наиболее яркой и полной загадок главой его биографии стал роман с артисткой Валентиной Серовой. Именно ей он адресовал свое знаменитое произведение. Их отношения, о которых «в те годы судачила вся столица», не смогли устоять перед лицом времени, однако, как выяснилось, привязанность Симонова оказалась сильнее всех невзгод.

После смерти Серовой в 1975 году поэт совершил исполненный символичности и скорби жест: он отправил к ее гробу 58 роз. Вслед за этим Симонов принял иное, роковое решение — уничтожил почти все свои дневники, хранившие многолетние воспоминания. Истинная причина этого поступка так и осталась неразгаданной.

Его последней волей стало стремление навеки остаться с памятью о военных годах. Согласно завещанию, прах литератора был развеян над Буйничским полем — именно там он впервые столкнулся с ужасами войны и осознал, что будет писать о ней до конца своих дней.