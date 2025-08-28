Тайное вскрытие: чем мощи Александра Невского удивили большевиков

В первые годы существования Советской власти борьба с религией стала одним из приоритетов. Большевики стремились не просто подорвать влияние Церкви, но и дискредитировать ее в глазах народа, разрушив вековые традиции и верования. Одной из самых громких и циничных акций того времени стала масштабная кампания по вскрытию мощей православных святых. Она была направлена на уничтожение религиозного культа, разоблачение “церковного обмана” и утверждение научного мировоззрения.

Идеология против веры

Официальное начало кампании было положено 16 февраля 1919 года. Под предлогом борьбы с суевериями и утверждения научного мышления по всей стране начали работать специальные комиссии. Их задачей было вскрытие рак с мощами святых, которые веками почитались верующими. Эти действия сопровождались пропагандистскими заявлениями о том, что Церковь якобы обманывала народ, эксплуатируя его веру в чудеса. Власти утверждали, что культ мощей — это не более чем средство для манипуляции сознанием и получения прибыли.

Как отмечал историк Лев Регельсон, народный культ мощей иногда выходил за рамки церковных канонов. Многие верующие ожидали от останков святых полной телесной нетленности, что далеко не всегда соответствовало реальности. Это давало большевикам возможность использовать вскрытие мощей для дискредитации религиозных традиций. Результаты вскрытий были разными: иногда находили хорошо сохранившиеся останки, что объяснялось особыми условиями захоронения, а иногда — лишь разрозненные кости или даже муляжи из воска и ваты.

Указ Наркомата

25 августа 1920 года Наркомат юстиции издал циркуляр, предписывающий полную ликвидацию мощей. В документе говорилось о необходимости возбуждать уголовные дела против священнослужителей в случае обнаружения подлога. Целью этих действий было “искоренение эксплуатации темноты народной”. Таким образом, борьба с мощами стала юридически обоснованной кампанией.

Особое внимание властей привлекли мощи святого благоверного князя Александра Невского — одной из главных святынь Российской империи. Его серебряная рака, созданная по приказу императрицы Елизаветы Петровны из первого русского серебра, была шедевром искусства и объектом всенародного почитания. Однако большевики видели в ней лишь символ церковного мракобесия и источник материальных ценностей.

Тайное вскрытие

Интересно, что первое вскрытие раки с мощами Александра Невского произошло еще до прихода большевиков к власти. В 1917 году, в условиях угрозы наступления немецких войск, Священный Синод провел тайное вскрытие мощей. Тогда выяснилось, что останки святого были частично повреждены в результате пожаров во Владимире в 1491 году и в Шлиссельбурге в 1723 году. Чтобы придать мощам форму тела, их поместили в специальный каркас и дополнили восковой головой. Синодальная комиссия очистила останки, растопила воск и вновь поместила их в раку. Однако для большевиков этот факт стал доказательством “многовекового обмана”.

Публичное вскрытие

9 мая 1922 года в Троицком соборе Александро-Невской лавры состоялось публичное вскрытие мощей Александра Невского. Церемония прошла под руководством комиссии, в присутствии священнослужителей во главе с митрополитом Вениамином и многочисленной толпы зевак. Внутри раки обнаружили стеклянную шкатулку с 12 разрозненными, потемневшими костями. Эксперты заявили, что останки принадлежат разным людям, что вызвало бурю возмущения среди верующих. Церковь попыталась защитить свою позицию, заявив, что нетленность мощей — это чудо, которое длится ровно столько, сколько угодно Богу.

Однако для советской пропаганды это стало лишь поводом для дальнейших нападок. Весь процесс вскрытия был снят на кинопленку, а в 1923 году агитационный фильм “Вскрытие мощей Александра Невского” вышел в прокат. Его показывали в кинотеатрах по всей стране как доказательство “церковного мракобесия”.

Ну а серебряная рака, весившая около полутора тонн, после вскрытия мощей была разобрана и вывезена в Эрмитаж. Там она хранится до сих пор как музейный экспонат. Что касается самих мощей, их дальнейшая судьба доподлинно неизвестна.