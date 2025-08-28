Как дядя Елизаветы II полюбил «американскую разведенку» и отрекся от трона

Эдуард VIII — британский король, отрекшийся от престола ради любви. Настоящий мужской поступок, достойный восхищения. Но есть в жизни Эдуарда и другая сторона, постыдная и некрасивая.

Любовь к женщине и любовь к Германии

Знакомство с американской Уоллис Симпсон было знаковым для английского короля во всех смыслах. Его избранница и ее подруга Эмиральда, владелица модного салона, были членами клуба, в котором пылко и воодушевленно обсуждали Германию и нового фюрера.

Там восхищались восстановлением Германии после поражения в Первой мировой войне. Воодушевлялись действиями правителя, который поборол дикую инфляцию и чудовищную безработицу. Восхваляли лидера, который поднял немецкую идеологию на новый уровень. Это был своеобразный фан-клуб Адольфа Гитлера.

Нужно сказать, что Эдуард VIII питал любовь к Германии с детства. Видимо давали о себе знать немецкие корни и частые визиты к кайзеру Вильгельму II. Он прекрасно знал немецкий язык и мог свободно общаться с Гитлером без переводчика.

Зная отношение Уоллис к немецким лидерам, Эдуард познакомил возлюбленную с Риббентропом. Говорят, что актрису и германского дипломата связывали интимные отношения. Кроме того, Уоллис регулярно общалась с Отто фон Бисмарком с супругой и любимым архитектором Гитлера Альбертом Шпеером. Скажем так, специфический круг общения для жены короля Британии, хоть и бывшего.

Как Уоллис разрушила планы Гитлера и свои

Адольф Гитлер, готовясь к господству Германии понимал, что ему необходима поддержка в Европе и обратил внимание на Эдуарда, как на человека лояльного к нацизму. Был разработан план его женитьбы на немецкой принцессе, внучке Вильгельма II, но сам король отверг любую идею жениться на ком-то кроме Уоллис Симпсон.

Мы все знаем основную версию, почему Эдуард VIII отрекся от престола:

«Я не нахожу возможным нести тяжелое бремя ответственности и должным образом справлять свои королевские обязанности без помощи и поддержки той, которую люблю»

Однако существует и вторая. Английская разведка уловила нацистские настроения действующего короля, и были предприняты немедленные меры. Формально все выглядело так, как будто благородный король во имя любви покинул трон, так как парламент не позволил ему жениться на «американской разведенной язве». На самом деле британской правящей верхушкой было предпринято все, чтобы не допустить к трону короля-нациста.

Так и не сбылись мечты актрисы стать королевой, и планы Гитлера заполучить лояльного сторонника.

План по возвращению трона

Многие считают, что отреченный король не хотел мириться со своей участью и планировал вернуть трон с помощью Гитлера. Именно этим объясняют его поездку в Германию после свадьбы. Эдуард хотел установить в Англии абсолютную монархию и упразднить парламент. Учитывая его тягу к нацизму, это означало бы полное поклонения идеям Адольфа Гитлера.

Но этому замыслу не суждено было исполниться, благодаря проницательности премьер-министра Великобритании Уильяма Черчилля и грамотным действиям разведки. Британское правительство отправило Эдуарда и Уоллис губернаторствовать на Багамские острова. По факту, Черчилль обезопасил страну. Вернуться оттуда пара смогла только после окончания Второй мировой войны.

Это было правильное решение. Недавно были рассекречены некоторые фрагменты переписки Эдуарда с немецкими родственниками во времена войны. Отрекшийся король призывал Германию бомбить Британские острова, чтобы Англия согласилась на мир. Немного странный ход мыслей. Неудивительно, что британское правительство скрывало эти письма.

Получается, что красивая и благородная история любви имеет неблаговидную изнанку. В отношениях Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон была не только тяга друг к другу, но и поклонение фашизму и честолюбивые планы. Посмотрев на эту пару под другим углом, уже не хочется восторгаться их печальной любовной историей.