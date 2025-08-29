Обнаружены останки древнейшего крокодила, питавшегося динозаврами

В Аргентине палеонтологи обнаружили останки крокодила, который, судя по всему, охотился на крупных динозавров. Этот древний хищник жил в эпоху динозавров и получил научное наименование Kostensuchus atrox, как сообщает журнал PLOS One.

По информации издания, уникальная находка была сделана в окаменелостях, возраст которых оценивается примерно в 70 миллионов лет. В те времена эта территория представляла собой комплекс теплых пресноводных водоемов с влажным климатом.

Помимо динозавров, в этом регионе обитали различные млекопитающие, лягушки и другие пресноводные животные. Ископаемые останки крокодила сохранились в отличном состоянии, включая кости, череп и челюсти.

Исследователи смогли установить, что вес рептилии составлял около 250 килограммов, а длина тела - 3,5 метра. Благодаря своим мощным и широким челюстям, этот крокодил мог охотиться практически на любую добычу.