Почему у мужчин и у женщин пуговицы с разных сторон

В каждой детали кроя одежды, в каждом ее шве и расположении элементов скрыта многовековая история. Она отражает древние верования, социальные нормы и технические достижения человечества. При всей своей кажущейся незначительности, одним из самых ярких примеров является пуговица. Этот аксессуар, который мы используем ежедневно, хранит в себе немало интересных моментов прошлого.

От амулета до символа статуса

История пуговиц начинается более 5000 лет назад. Археологи обнаружили первые прототипы в долине реки Инд. Однако древние пуговицы вовсе не использовались для застегивания одежды. Их основное предназначение было “магическим”. Небольшие изделия из раковин, кости или камня служили амулетами, которые, как верили древние люди, отпугивали злых духов и защищали владельца. Подобные традиции существовали и на Руси, где пуговицы долгое время считались оберегами, а их форма, материал и даже количество могли оказывать влияние на судьбу человека.

Лишь в XIII веке в Европе начали использовать пуговицы как функциональный элемент одежды. Но даже тогда их значение выходило далеко за рамки практичности. В эпоху Средневековья пуговицы стали символом статуса и богатства. Их изготавливали из драгоценных материалов: золота, серебра, слоновой кости, жемчуга и даже бриллиантов. Чем больше дорогих пуговиц украшало камзол или платье, тем выше был социальный статус владельца. Простолюдины же довольствовались самыми простыми пуговицами из дерева или металла, а то и вовсе обходились завязками.

Почему пуговицы на мужской одежде справа

Ответ кроется в практичности и независимости. На протяжении веков мужчины, даже знатного происхождения, одевались самостоятельно. Большинство людей — правши, и чтобы им было удобно застегивать одежду, пуговицы размещали на правой стороне. Это оказалось настолько удобным, что стало стандартом для мужской одежды.

Секрет женских пуговиц

В отличие от мужчин, женщины из высшего общества не одевались самостоятельно. Эту задачу выполняли служанки. Когда на платьях аристократок появились пуговицы, их стали пришивать слева. Это было сделано для удобства горничных, которые стояли напротив и, будучи правшами, могли быстрее и легче застегивать одежду.

Пуговицы как отражение социального неравенства

Интересно, что в Средневековье и эпоху Возрождения количество и качество пуговиц на одежде могли рассказать о человеке больше, чем слова. Знать украшала свои наряды пуговицами, которые сами по себе были произведениями искусства, неудивительно, что нередко их даже передавали по наследству. Пуговицы инкрустировали драгоценными камнями, покрывали эмалью, на них изображали гербы или знаки рода. Простые же люди, напротив, использовали самые простые изделия из дерева, ткани или металла, которые выполняли исключительно утилитарную функцию.