Зачем 1000 лет назад люди поплыли на далекие острова Тихого океана

Исследование ученых из Университета Саутгемптона (Великобритания) показывает значительное изменение климатических условий в южной части Тихого океана, которое началось около 1000 лет назад. Это изменение могло подтолкнуть людей к переселению дальше на восток и миграции из засушливых регионов.

© Телеканал «Наука»

Поселения на западных островах Полинезии, таких как Самоа и Тонга, стали засушливыми, в то время как более удаленные восточные острова, например Таити, постепенно становились более влажными и привлекательными для колонизации. Результаты исследования опубликованы в Communications Earth & Environment.

Профессор Дэвид Сир, ведущий исследователь, отмечает: «Сегодня острова Тихого океана находятся под угрозой изменения климата, но наше исследование показывает, что это не в первый раз. Наши данные предполагают, что около 1000 лет назад люди в регионе начали перемещаться на восток в поисках дождей».

Исследовательская группа собрала керны осадочных пород на островах Таити и Нуку-Хива в Восточной Полинезии для анализа жировых слоев, остающихся на листьях. Это показывает, насколько влажным или сухим был климат в период роста листьев. Команда сопоставила эти данные с другими данными по Полинезии. Ученые оценили динамику осадков в Тихом океане за последние 1500 лет.

Наиболее вероятной причиной засухи стало естественное изменение температурной структуры поверхностных вод в Тихом океане. Изменения климата характеризовались постепенным высыханием западной части зоны между Папуа-Новой Гвинеей и островами Кука и увлажнением восточной части.