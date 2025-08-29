29 августа: какие праздники отмечают в России и мире

29 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День рождения мотоцикла, День гуляний по крышам и китайский День влюбленных.

День рождения мотоцикла

День рождения мотоцикла отмечают 29 августа, так как в эту дату в 1886 году немецкий инженер Готтлиб Даймлер получил патент на мотоцикл, который на тот момент представлял собой велосипед с мотором. В этот праздник мотоциклисты устраивают совместные заезды, а музеи и выставки организовывают тематические мероприятия.

День гуляний по крышам

В День гуляний по крышам некоторые организации открывают для посещения крышу своего здания, чтобы люди могли с высоты посмотреть на город. Также в эту дату можно отправиться на крышу и самостоятельно: в компании друзей или в одиночку. Главное — соблюдать меры предосторожности.

Китайский день влюбленных

Китайский день влюбленных, или Ци Си — это национальный праздник, который отмечали еще в глубокой древности. Он связан с китайской легендой о любви пастуха и ткачихи. В эту дату устраиваются тематические фестивали, а девушки гадают на суженого.