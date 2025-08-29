«В бездну я не уйду». Почему королева мирового фридайвинга исчезла без следа

На протяжении последних нескольких дней в Турции ищут российского пловца Николая Свечникова. Он участвовал в межконтинентальном заплыве через Босфор и единственным из почти трех тысяч участников не добрался до финиша. 10 лет назад испанские спасатели у Балеарских островов вели аналогичную поисково-спасательную операцию после исчезновения королевы мирового фридайвинга Натальи Молчановой. К сожалению, она оказалась безрезультатной. «Лента.ру» — подробнее о биографии, уникальных достижениях российской спортсменки и обстоятельствах ее трагической гибели.

Со льда на воду

Молчанова с раннего детства занималась спортом, правда, изначально вода в ее жизни появилась в ином агрегатном состоянии, а именно в виде льда. Девочка росла в Уфе и до третьего класса тренировалась в секции по фигурному катанию. И только потом в жизни Молчановой появилось плавание. В этот вид спорта Наталью и ее старшую сестру Рину родители решили отдать после случая на реке, который чуть не стал трагическим. Рина едва не утонула, ее спасли в последний момент.

Помню, что в первый раз нырнула в пять лет. Помню ощущение, когда вода меня накрывает, и появляется такая галактическая спираль, которая преследует меня всю жизнь Наталья Молчанова

В классическом плавании у Натальи выдающихся результатов не было, тем не менее девушка поступила в Волгоградскую государственную академию физической культуры и там занялась скоростным видом подводного плавания. В новой дисциплине Молчанова добралась до звания мастера спорта, начала побеждать на соревнованиях, но в возрасте 20 лет на самом пике неожиданно завершила профессиональную карьеру.

На старших курсах института Молчанова познакомилась с будущим мужем Олегом. Вскоре у них родились двое детей, и Наталья оставила спорт. Плавание осталось в ее жизни для поддержания здоровья, а также в качестве подработки: Молчанова трудилась детским тренером. Большую же часть времени Наталья посвящала дочери Оксане и сыну Алексею. Муж занимался бизнесом, а в начале нулевых их отношения окончательно разладились, и они развелись.

Спасительный нырок

В возрасте 36 лет Молчанова осталась одна с двумя несовершеннолетними детьми и небольшой зарплатой детского тренера. Она достаточно быстро нашла вторую работу, но постоянный стресс и недосып довели женщину до депрессии. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не счастливая случайность: в одном из журналов Наталья наткнулась на статью россиянки Юлии Петрик.

Та была одной из первых фридайверов в России и первой русской женщиной, выступившей на международных соревнованиях по фридайвингу. История о том, как человек на протяжении долгого времени может находиться под водой без специальных средств, очень впечатлила Молчанову.

Наталья Молчанова

40-летняя Молчанова отправились в Египет на курсы к Петрик, где оказалось, что у нее уникальные физические данные. По истечение 10 дней тренировок начинающий фридайвер могла погружаться на глубину 40 метров, что сравнимо с высотой 10-этажного дома!

Петрик была в восторге от такого результата, она настоятельно рекомендовала Молчановой перебраться в Москву и заняться фридайвингом под ее руководством профессионально. Дети Натальи к тому моменту учились в вузах и были более-менее самостоятельными, поэтому она приняла предложение.

Королева фридайвинга

Сумасшедшие результаты на соревнованиях Молчанова начала показывать практически сразу. В 2003-м на Открытом кубке Москвы по подводному плаванию она установила рекорд России по длительности задержки дыхания.

5 минут 39 секунд на столько Наталья Молчанова задержала дыхание под водой

Наталья добавила к этому рекорду еще один — по расстоянию, которое она преодолела под водой на одном вдохе без каких-либо специальных средств. И тут результат поражает воображение — 142 метра или почти три олимпийских бассейна. Правда, уже через месяц слово «почти» можно было убирать. Молчанова увеличила дистанцию до 150 метров и стала мировой рекордсменкой.

«Фридайвинг заставляет людей расслабиться, потому что расслабление необходимо, если хочешь глубоко нырнуть. Через это состояние приходит и спокойный взгляд на жизнь. Человек меньше воспринимает ее как опасность, у него возникают гармоничные отношения с миром», — говорила Молчанова.

Ее профессиональная карьера продлилась 13 лет. За это время Наталья 23 раза стала чемпионкой мира и установила десятки рекордов. Чего только стоит задержка дыхания в статике в воде на 9 минут и 2 секунды! Кроме того, она совершила множество умопомрачительных погружений, которые вошли в историю.

Одно из них произошло в Египте. В 2005 году Наталья вместе с сыном Алексеем, который также увлекся фридайвингом, решила без какого-либо снаряжения проплыть через гигантскую вертикальную пещеру Blue Hole в Красном море. Это место манит тысячи дайверов со всего мира, но не все даже с профессиональным оборудованием могут успешно вернуться на берег. Этот самый берег вблизи пещеры просто усеян табличками с именами погибших дайверов. Всего таких табличек там не менее 150.

Молчановы обстоятельно готовились к погружению, и в итоге на одном вдохе преодолели опасный маршрут. Погружение заняло около трех минут, а Наталья стала первой женщиной-фридайвером, которая покорила Blue Hole.

«Она дала такой импульс развитию фридайвинга в мире и в России, что я не уверен, что когда-нибудь кто-то еще такое сделает. Она показала, что это спорт не только для молодых, им можно заниматься и улучшать результаты в 50+ лет. Что это доступный вид спорта, которым можно заниматься в любом возрасте», — вспоминал сын Молчановой Алексей.

Погружения не всегда проходили гладко. Наталья рассказывала, что в 2006 году едва не погибла. Россиянка решила попробовать себя в новой дисциплине — погружении на специальной платформе. Платформа позволяет опуститься на более внушительную глубину, а подъем на поверхность осуществляется с помощью баллона с кислородом, который спортсмен надувает самостоятельно. После этого он выталкивает спортсмена на поверхность.

90 метров на такую глубину опустилась Молчанова

Начала надувать баллон, но он поддался не сразу. Спортсменка чудом заставила оборудование сработать и благополучно поднялась на поверхность, но лишнее время, проведенное на огромной глубине, отразилось на ее здоровье.

«Последствия чувствовались на протяжении трех месяцев — было небольшое нарушение работы мозжечка, небольшое нарушение координации движений. Мы пришли в Бурденко, сделали томографию. Они сказали — ой, срочно ложитесь в больницу. Но я поехала отдыхать в Хорватию, не ныряла — просто отдыхала и потихонечку восстановилась. Через три месяца все прошло, и мы выиграли командный чемпионат мира. Такая серьезная травма у меня была одна», — признавалась Молчанова.

Последнее погружение

В интервью Молчанова часто называла фридайвинг не самым опасным видом спорта. Она подчеркивала, что при соблюдении техники безопасности и наличии опытных страхующих риск сводится практически к нулю. Но таких опытных страхующих не оказалось с ней в августе 2015 года.

Наталья отдыхала в Испании, где вышла в открытое море с друзьями, которые были ныряльщиками-любителями. Никаких рекордов ставить не планировалось: Молчанова хотела понырять на смешные для нее 30-40 метров и заодно потренировать спутников. Именно поэтому ее не сопровождала команда профессионалов, и не было сделано никаких обязательных в случае серьезных соревнований или даже тренировок приготовлений.

Россиянка прыгнула с катера в воду, ушла на глубину, а через некоторое время вынырнула на расстоянии 60 метров от места погружения. На поверхности она пробыла несколько секунд, после чего снова скрылась в воде. Страхующие, добравшись до этого места, никого не обнаружили. Никаких результатов не дали и дальнейшие поиски, которые проводили спасатели.

4 августа, спустя два дня после погружения, Молчанову признали погибшей, а 7 августа прекратилась поисковая операция. По мнению местных специалистов, причиной трагедии могли стать как поверхностные, так в глубинные течения, которые в том районе считаются достаточно сильными и непредсказуемыми.

Если бы я был рядом, трагедии бы не произошло, но в группе были совсем неопытные фридайверы. Нырки планировались небольшие. Гибель мамы — трагическое стечение обстоятельств сын Натальи Молчановой Алексей

«У меня есть дети, в бездну я не уйду. Наверху у меня остаются любимые люди», — говорила Молчанова в одном из интервью, отвечая на вопрос об опасности своего увлечения. К сожалению, судьба распорядилась иначе. «Она не погибла, она ушла в бессрочное погружение. Она была влюблена в море и в нем осталась. Думаю, такой вариант ей бы понравился», — написал в соцсетях Алексей Молчанов.

После ухода матери он не бросил фридайвинг, продолжает возглавлять федерацию этого вида спорта, а в 2019-м году выступил консультантом художественного фильма «Один вдох», основанного на биографии матери.