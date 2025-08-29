Попытки увеличить поголовье осетра привели к созданию хищника нового типа

В Венгрии ученые случайно вывели рыбу нового типа — помесь русского осетра и американского веслоноса. Как сообщает издание Popular Mechanics, эти виды скрестили впервые.

Исследователи пытались увеличить поголовье русского осетра методом гиногенеза — формы размножения, при которой ДНК мужской особи не передается потомству. В качестве мужских особей использовались веслоносы. Вопреки ожиданиям сперматозоид и яйцеклетка слились и дали гибрид. В результате появились сотни мальков.

Особи, появившиеся на свет, отличаются друг от друга. Одни в равной степени получили признаки осетров и веслоносов, другие больше похожи на осетров, третье — на веслоносов. Все они оказались хищниками, что нехарактерно для веслоносов. Остаются живы примерно сто гибридов, и исследователи не планирует выводить новых.

«Мы никогда не хотели экспериментировать с гибридизацией. Это произошло совершенно непреднамеренно», — говорит Аттила Можар, старший научный сотрудник Исследовательского института рыбного хозяйства и аквакультуры.

