Табу на пищу: какие продукты на Руси были запрещены

Сегодня мы едим всё, что вкусно и полезно. Но стол наших предков был опутан строжайшими запретами, уходящими корнями в глубокую древность. Зайчатина, конина, раки и даже картошка долгое время считались «нечистой», греховной или просто опасной едой. Почему? Открываем забытые страницы русской гастрономии.

© Н. Богданов-Бельский "День рождения учительницы"

Что можно, а чего нельзя

Известный этнограф-русист из университета Сорбонны (Париж) Галина Кабакова написала научную работу «Пищевые запреты у восточных славян и их обоснование», которая вошла в сборник статей «Категория оценки и система ценностей в языке и культуре» (Москва, 2015 год издания, редактор-составитель С.М. Толстая).

В своей работе этнограф указала, что на Руси табу на поедание тех или иных продуктов имеет несколько причин. А список запрещенных продуктов существенно варьировался в зависимости от века, региона, семейного статуса или даже профессиональной принадлежности конкретного человека.

На питание жителей русских городов и деревень так или иначе влияли:

ветхозаветные запреты, пришедшие в нашу страну с принятием христианства;

языческие культы тотемных животных, есть которых было строжайше запрещено;

экономическая целесообразность (например, лошадь слишком важна в крестьянском хозяйстве, чтобы рассматриваться лишь как источник протеинов);

опасения, связанные с продуктами, которые нельзя назвать исконными (картофель, томаты, чай и т.п.);

региональные верования, возникшие на основе христианских преданий.

В принципе, съедобно все, что не ядовито. Русские туристы часто приезжают из стран Западной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и с вытаращенными глазами рассказывают, как им предлагали съесть: лягушку, скорпиона, змею, моллюска. Жителям некоторых стран отечественная кухня тоже может показаться неприемлемой.

Порой запрет на ту или иную пищу объясняется логически, но чаще пищевые табу затрагивают сферу сакральных знаний.

Конина

Большинство специалистов считают, что запрет на поедание конины был связан не только с экономическими соображениями, но и с бытовыми традициями русских. В былинах лошади часто упоминаются как друзья и боевые соратники легендарных богатырей. Например, коня Ильи Муромца он сам ласково звал «Бурушка». По примеру героя другие воины обычно относились к своим скакунам как к боевым товарищам.

К тому же, во время весенней пахоты крестьянин и его кобыла работали вместе, и животное воспринималось как незаменимый помощник. Кто же станет есть боевого товарища или верного трудягу? Свою лепту внес и ветхозаветный запрет на поедание непарнокопытных травоядных, к которым относится и лошадь.

Легенда о младенце Иисусе, который родился в хлеву, была переосмыслена на Руси по-своему. Люди нашли оправдание тому, что они едят свиней (которых часто признавали животными нечистыми) не только по соображениям экономической целесообразности.

Галина Кабакова утверждает, что в народе существовало поверье: лошадь пыталась помочь маленькому Христу, откопать его из соломы, тогда как свинья вела себя сугубо отрицательно, наоборот, закапывая Иисуса. И якобы лошадь нельзя есть, потому что она добрая. А свинью, дескать, не жалко.

И вновь мы сталкиваемся с положительным образом коня как такового.

Зайчатина

Ветхий Завет содержит запрет на поедание зайчатины. Этой традиции строго придерживались староверы. Некоторые жители Рязанской области, например, объясняли этнографам свой отказ есть «косого» тем, что его морда напоминает кошачью, а лапы как у собаки. Даже сходство с этими домашними животными делало зайца непригодным в пищу.

Многие специалисты полагают, что у данного пищевого табу сакральные корни. Ведь «косой» для многих восточных славян являлся тотемным животным – мифологическим предком. Кроме того, в народе существует поверье, что заяц – любимец лешего, а ссориться с хозяином леса никто не хотел.

Медвежатина

Еще одним мифологическим предком для многих жителей Руси до принятия христианства был медведь. А еще, люди опасались есть этих животных, потому что верили в существование оборотней. Множество преданий о превращении человека в «косолапого» вызывали страх. Поедание медвежатины суеверные крестьяне приравнивали к людоедству.

Козлятина

На Руси считалось, что козла создал Дьявол (черт), а Бог его лишь одушевил. Вот почему некоторые староверы старались не есть козлятины. Но другие православные не видели в этом мясе ничего плохого. Так, жители рязанских, владимирских и вятских земель запросто ели коз, исключая из рациона лишь голову, ведь черт сделал ее похожей на свою собственную.

Телятина

Известно, что в тверских землях и ряде других регионов нашей страны люди старались не употреблять в пищу не только телятину, но и говядину. Только в случае нужды корова-кормилица могла пойти под нож. И то ее мясо обычно не ели, а продавали менее щепетильным купцам. Не исключено, что такое отношение к корове имеет древние языческие истоки, ведь славяне поклонялись этому животному, как и жители Индии.

По другой версии, пищевое табу на телятину имеет вполне практическое объяснение: не стоит поедать молодняк скота, который еще пригодится. Бычок вырастет и даст гораздо больше мяса, а телочка станет кормилицей крестьянской семьи.

Примечательно, что Н.М. Карамзин в своей «Истории государства Российского» одной из причин непопулярности в народе Лжедмитрия I, узурпировавшего московскую власть в 1605-1606 годах, называет его любовь к телятине, которая «считалась у нас заповедным, грешным яством». Видимо, в основе запрета на поедание телятины все же лежит сакральный смысл.

Сом

Ветхий Завет признает пригодными в пищу лишь рыб, покрытых чешуей. Все остальные считаются «нечистыми», в том числе и сом. Известный этнограф Владимир Даль в своем сочинении «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа» (Москва, 1880 год издания) указывал, что эту рыбу крестьяне именуют «чертов конь».

Одной из причин негативного отношения к сому является его рацион питания. Этот речной хищник не брезгует лягушками, а также ест мясо утопленников, исполняя в водной экосистеме роль падальщика.

Налим, угорь и вьюн

Если зайца в старину крестьяне считали любимцем лешего, то налима и угря причисляли к питомцам водяного. Злить этого представителя нечистой силы рыбаки не хотели, поэтому пойманных рыбин отпускали обратно. К тому же, у налима нет чешуи, что налагает на него ветхозаветный запрет.

Жители псковских земель из-за внешнего сходства называли угря братом змея. А насчет вьюна бытовало поверье, что в эту рыбу превратились гвозди, которыми был распят Христос. Якобы некий цыган бросил их в воду, и обагренный кровью Спасителя металл ожил. Этим объяснялось, что в отличие от других рыб у вьюна в голове нет крестообразной косточки, ведь он не был благословлен Богом.

Осетр с икрой

К сожалению, все осетровые вместе с икрой тоже подпадали под пищевое табу, установленное Ветхим Заветом, ведь у этих рыбин нет чешуи. Впрочем, далеко не всегда русские помещики и купцы отказывались от деликатеса, так как непосредственного запрета на поедание стерлядки и осетров в Библии не содержится.

Рак

В данном ряду особняком стоят раки. Поскольку они явно не являются рыбами, в народном сознании эти членистоногие животные были сродни лягушкам, которых ни в коем случае нельзя было употреблять в пищу. Жители многих регионов верили, что черти часто превращаются в раков. А нижегородцы почитали их водяными сверчками.

Кроме того, членистоногие тоже питаются падалью, в том числе и трупами утопленников. Значит, есть раков нельзя, как думали многие русские.

Курятина

В некоторых северных губерниях сохранилось поклонение петуху, который своим криком на заре способен прогнать нечистую силу, по народным поверьям. Такую птицу есть – грех. Вспомним хотя бы пушкинского «Золотого петушка».

Некоторые староверы отказывались от курятины, поскольку в их среде бытовали легенды о недостойном поведении этой птицы, когда младенец Иисус находился в яслях. Якобы Христос прятался, зарывшись в солому, а курица своими лапами ее разгребала. Налицо аналогия с противопоставлением лошади и свиньи в аналогичной легенде. Только положительными противниками нехорошей курицы в этом случае выступают гуси и утки, спасавшие младенца.

Нечистые

В основном, птицы делились на чистых и нечистых. Одних не ели из-за их святости, других – по причине негативного отношения. Так, в категорию «нечистых» попадали все падальщики (вороны, сороки, галки), а также хищники (ястребы, соколы и т.п.).

На юге Руси и в Поволжье бытовал строжайший запрет на поедание воробьев. Считалось, что эта птица продлила страдания Христа на распятии. Якобы воробей прыгал и кричал: «Жив, жив!» Поэтому, дескать, палачи-римляне не спешили прекратить мучительную казнь. В народе верили, что Спаситель в последний миг своих страданий проклял эту птицу.

Чистые

Некоторые виды птиц считались слишком благородными и даже святыми, чтобы их есть. Так, голубь ассоциировался с христианскими добродетелями. Аистов, журавлей, жаворонков, ласточек, горлиц и ряд других пернатых тоже почитали в народе. В отдельных деревнях говорили, что в этих птиц превращаются души умерших предков.

Лебедь

Особняком в этом ряду стоит лебедь, которого подавали к столу во время боярских застолий почти до XVII века. Но затем эта птица была исключена из рациона. Возможно, сказался ветхозаветный запрет на поедание лебедей, или их банально почти всех перебили охотники.

Согласно другой версии, многие повадки этих птиц людям напоминали человеческие: процесс ухаживаний самцов за самками, супружеская верность, семейственность. Не случайно девушек сравнивали с лебедушками. А пушкинская царевна, вообще, превращалась в эту красивую и гордую птицу. Как же ее съешь?

Растения

Многие русские с осторожностью пробовали продукты чужеземные, недавно привезенные в страну. Кулинария – явление традиционное, и всякие новшества перенимает не сразу.

Особенно сурово ко всему непривычному относились староверы. Они долго отказывались от употребления в пищу картофеля, томатов, других «новых» овощей и фруктов. Например, картошка считалась творением Дьявола, который так неудачно пытался воссоздать райские яблоки. Но Бог якобы проклял эти плоды, и они стали расти под землей, при этом почернев. Некоторые поборники традиций презрительно называли клубни картофеля «собачьи яйца», имея в виду их неблагородное происхождение. Поговаривали даже, что из клубней можно при желании высидеть мышей.

Привозимый из Индии чай тоже не угодил староверам. Они связывали его название со словом «отЧАЯнье». Репутация кофе была еще хуже. Архангельские староверы, например, думали, что эти зерна возникли из утробы предателя Иуды.

Хрен, табак и хмель тоже имели плохую историю: они якобы не поклонились Христу. По другой версии, эти растения расцвели после распятия, тогда как другие представители флоры завяли, горюя о смерти Спасителя. А все потому, что создателем хрена, табака и хмеля в народе считали Сатану.

Запреты не для всех

Этнограф Галина Кабакова отметила в своей работе, что отдельные пищевые запреты касались лишь некоторых категорий населения Руси. Например, несчастные женщины, похоронившие своих детей, не ели яблок до Яблочного спаса. А в некоторых селах это табу распространялось и на ягоды, вкушать которые нельзя было до Петрова (12 июля) или даже Ильина (2 августа) дней.

Молодым женщинам, планирующим беременность, не рекомендовались в пищу яйца с двумя желтками или сросшиеся плоды, орехи. Считалось, что это может магическим способом привести к рождению близнецов. Учитывая уровень медицины той поры, вероятность, что такая беременность закончится трагически для женщины и ее малышей, была довольно высокой.

Интересно, что маленьких детей не кормили щукой не только из-за большого количества колючек. На Руси считалось, что у этой рыбы зубы меняются (как бы линяют и снова отрастают) каждый год. И якобы у малышей из-за щучьего мяса может прекратиться рост зубов.

Пастухам, которые в весенне-летний сезон подолгу пасли стада вдали от населенных пунктов, нельзя было есть яйца диких птиц и лесные ягоды. В данном случае логика запрета очевидна: легко отравиться, перепутав безопасные ягоды с ядовитыми, а помочь пастуху в этом случае будет некому. Да, и разорять птичьи гнезда нехорошо.

Но настоящими рекордсменами по пищевым табу были беременные женщины. Им запрещались:

мед – ребенку грозит золотуха;

рыбу – малыш долго не сможет говорить;

погрызенный мышами хлеб – родится слепым;

кутью – ребенок не вырастет.

Впрочем, большинство вышеупомянутых табу носили региональный характер, соблюдались не всеми и не всегда. Постепенно они стали вытесняться из народной памяти. Единственной трапезой, при подготовке которой сохраняются бытовавшие раньше пищевые запреты, являются поминки – ритуальное действо, имеющее тесную связь с сакральным миром.