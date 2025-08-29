Женщина выиграла 120 миллионов рублей благодаря дочке

Жительница Орловской области смогла получить рекордный выигрыш для моментальных лотерей — 120 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 29 августа, рассказали в крупнейшем распространителе государственных лотерей «Столото».

© Вечерняя Москва

Женщина купила билет новой серии моментальной лотереи, посвященной главной лотерее страны — «Русскому лото», в розничной точке продаж «Столото» за тысячу рублей. Деньги на это ей дала дочь.

— Крупно повезло жительнице Орловской области Елене Ф. (по просьбе победительницы ее настоящее имя не публикуется) — она выбрала счастливый билет и выиграла суперприз 120 миллиона рублей, — добавили в пресс-службе.

Победительница призналась, что приняла участие «только из-за дочки», передает РИА Новости.

Ранее в Южной Каролине, США, молодой человек выиграл в лотерею 811 тысяч долларов (примерно 65 миллионов рублей), купив 162 одинаковых билета. По его словам, он остался в восторге от победы.

Жительница Нижегородской области Анастасия Синицына, в свою очередь, выиграла 36 миллионов рублей в лотерею, используя нейросети. Девушка также обратилась к специальному гороскопу, который обещал ей крупный выигрыш.