Падение Тунгусского метеорита: в чем России на самом деле повезло

Ранним утром 17 июня 1908 года над бескрайней сибирской тайгом появилось второе солнце. Ослепительный огненный шар, сопровождаемый раскатами грома, пронесся с юго-востока на северо-запад и в 7:15 утра взорвался с силой, которую человечество смогло повторить лишь спустя полвека, создав «Царь-бомбу». Это событие, известное как Тунгусский феномен, и сегодня, более века спустя, продолжает будоражить умы ученых и порождать самые смелые теории.

Апокалипсис в миниатюре

Эпицентр катастрофы пришелся на безлюдный район near реки Подкаменная Тунгуска. Свидетелями стали немногие охотники и эвенки-кочевники, разбуженные грохотом. Мощность взрыва оценивается в чудовищные 40-50 мегатонн — это несколько тысяч Хиросим.

Последствия были катастрофическими: Ударная волна повалила лес на площади, сопоставимой с современной Москвой (около 2000 км²), ломая вековые деревья как спички. Вспышка вызвала масштабный лесной пожар, испепеливший тайгу на огромной территории. Сейсмическая волна была зафиксирована обсерваториями по всему миру, а воздушная — дважды обогнула земной шар.

Эффекты ощущались за сотни километров: в селе Вельском (800 км от эпицентра) качались лампады у икон, а в Канске выбивало стекла. В небе над Европой и Азией несколько ночей подряд стояли неестественно светлые «белые ночи», позволявшие читать газеты без искусственного освещения. Местные жители в панике были уверены, что наступил конец света.

Любопытно, что мощное землетрясение и возмущение ионосферы зафиксировали в Иркутской обсерватории, однако директор предпочел умолчать об этом факте. Приборы по всему миру отмечали небывалый уровень колебаний магнитного поля Земли, а взрывная воздушная волна, обогнувшая планету, была зарегистрирована многими метеорологическими обсерваториями мира. В течение трех суток после взрыва в небе от Лондона до Владивостока наблюдались необычные атмосферные явления в виде светящихся облаков и ореола, который окутывал солнечный диск. А ночи стояли такие светлые, что можно было читать самый мелкий газетный текст.

Без следов

Многочисленные экспедиции, организованные в предполагаемый район падения космического тела, так и не дали ответа на вопрос, что стало причиной катастрофы. Да, были обнаружены небольшие фрагменты вещества, которое имеет космическое происхождение, однако многие ученые ставят под сомнение тот факт, что оно попало на землю в момент катастрофы 1908 года. Расходятся корифеи научного мира и в оценке самого небесного тела. Одни считают, что «космический пришелец» имел метеоритное происхождение, другие полагают, что кометное, третьи называют этот объект астероидом.

С 1921 по 1939 годы под руководством российского ученого-минералога, одного из основателей советской метеоритики Леонида Кулика было проведено пять экспедиций на место катастрофы. Специалисты детально обследовали участки с поваленным и выгоревшим лесом, провели подробную аэрофотосъемку района. Был выявлен радиальный вывал леса (упавшие деревья лежали корнями к центру взрыва), при этом в эпицентре деревья устояли, но лишились мелких ветвей и коры – они стояли словно обгоревшие телеграфные столбы. Все указывало на то, что причиной взрыва было небесное тело. Исследователи даже вычислили его предположительную массу – около 1 млрд тонн, однако самого виновника катастрофы (его остатков) либо кратера обнаружить не удалось.

Позднее стали появляться более экзотические версии, пытавшиеся объяснить тунгусский феномен. Так, в середине 1930-х годов набрала популярность теория вхождения в атмосферу Земли плотного облака космической пыли (ее придерживался известный ученый Владимир Вернадский), которое и спровоцировало взрывную волну. В конце XX века возникла конспирологическая гипотеза об эксперименте Николы Теслы по передаче электрической энергии на расстоянии, при которой резонанс электромагнитных волн якобы способен вызвать разряд, по мощности сопоставимый с ядерным взрывом.

И все же самой вероятной версией признано падение кометы. В отличие от метеорита, состоящего преимущественно из каменных и железных пород, комета – это смесь льда и углекислого газа, которая при прохождении через плотные слои атмосферы взрывается, не оставляя явных следов. Кстати, Кулик рассматривал версию с кометой как наиболее вероятную, но тем не менее продолжал упорно искать фрагменты гигантского метеорита.

Жертв могло быть больше

В последнее время научный мир все чаще возвращается к метеоритной или астероидной версии тунгусского феномена. Так исследователи из Красноярского научного центра СО РАН опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society статью, в которой привели расчеты, доказывающие, что только очень твердое тело способно было выдержать столь долгий полет в атмосфере, чтобы взорваться на высоте 10 километров. «Тунгусское тело не могло состоять из камня или льда, поскольку низкая прочность этих внутренне неоднородных материалов, в отличие от железа, приводит к быстрому разрушению таких тел в атмосфере в условиях колоссального аэродинамического давления», – поясняют авторы материала. По их мнению, в 1908 в небо над Восточной Сибирью вошел астероид.

Российские ученые полагают, что диаметр астероида мог колебаться в диапазоне от 100 до 200 метров, перед взрывом скорость болида достигала 20 км/с. Аэродинамическое давление за счет увеличения скорости испарения вещества астероида в верхних слоях тропосферы привело к образованию высокотемпературной плазмы. Она в свою очередь и стала причиной взрыва, который породил ударную волну чудовищной силы, вызвавшую колоссальные разрушения в районе Подкаменной Тунгуски. Причиной пожаров, полыхавших на площади свыше 160 км², по мнению специалистов, могло стать излучение «головы» астероида, температура которой на минимальной высоте полета составляла не менее 10 тыс. °С.

Свою картину тунгусской катастрофы составили и эксперты NASA. По их оценкам, разрушения вызвало падение метеорита диаметром не более 75 метров (что скромнее, чем в вычислениях российских ученых), поэтому на месте падения тела не осталось заметного кратера. Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте, по мнению американцев, соответствовала 20 мегатоннам. Эксперты NASA предполагают, что объект взорвался и распался на высоте около 15 км, что объясняет столь большую площадь вызванных им разрушений. По их словам, если бы подобная катастрофа возникла над крупным населенным пунктом, то число жертв исчислялось бы тысячами.

К сожалению, установить точное число пострадавших от падения «тунгусского метеорита» (как и оценить материальный ущерб) не представляется возможным в силу обрывочности и неполноты сведений. Известно лишь как минимум о трех погибших при взрыве или от его последствий (взрывной волны или ожогов). Исходя из данных переписи, в районе падения метеорита проживало около 2 тысяч человек, непосредственно в зоне поражения могло находиться порядка 30 человек.