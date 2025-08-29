Кого на Руси клали в гроб лицом вниз

На Руси существовали свои обычаи и традиции в захоронении человека. Умерших стали укладывать в деревянные ящики и засыпать землёй всего 700-800 лет назад. До этого их просто сжигали на кострах. Но считалось, что мертвые души настолько сильные, что их не останавливал крепкий деревянный ящик и освещенная земля. Они не могли просто так успокоится в земле. Именно по этой причине многих усопших укладывали в гроб лицом вниз.

Мертвого человека укладывали лицом вниз в целях обезопасить дом и деревню от нежелательных гостей. Зачастую, так хоронили колдунов, ведьм, различных шаманов и волхвов. Но не всегда захоронение заключалось только в этой особенности. Особенно неспокойным могли зашить рот, глаза нитками, в зубы вставляли осиновую ветку и на сам ящик укладывали тяжелые камни.

Как утверждают ученые, жизнь на Руси была слишком проста. Люди были очень близки с природой. К тому же, многие из них знали и владели тайными познаниями предков. Именно по этой причине магия в те времена существовала и была распространенной.

Лицом вниз хоронили любую ведьму, колдуна или шамана. И совершенно неважно, каким это был человеком при жизни - положительным или отрицательным. Даже, если это была знахарка, которая исцеляла людей, её также при смерти хоронили лицом вниз. Считалось, что в мертвом могла проснуться нежить, то есть душа с плохой энергетикой и черными мыслями. При пробуждении, нежить начинала копать землю вверх, пытаясь освободиться. Именно по этой причине умершего укладывали лицом вниз, чтобы нежить копала землю не наверх, а вниз, закапывая себя ещё сильнее. В тех случаях, когда на Руси хоронили колдунов лицом вверх, в течение нескольких дней в деревнях происходили несчастья. Постоянно погибали животные и замечались другие странные неприятности.

По воспоминаниям некоторых ученых, которые исследовали такие гробы, следует упомянуть, что часто деревянные ящики были пустые, а в нем находилось огромное количество земли. При этом, кости человека были под ящиком.