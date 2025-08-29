Клуб «рублевских жен» и скелеты в шкафу: как разразился светский скандал года

Сразу две многодетные семьи разрушились на Рублевке. Миллиардер Роман Товстик ушел от жены и шестерых детей к Полине Дибровой — супруге телеведущего Дмитрия Диброва и матери троих его сыновей. Двойной развод тянет на светский скандал года — с изменами, интригами и взаимными обвинениями. О том, как начиналась история любви шоумена со вчерашней школьницей, и почему так некрасиво закончилась — в материале «Газеты.Ru».

Четвертая жена «со школьной скамьи»

Российский журналист, шоумен и первый ведущий российской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров в молодости был известным Казановой и разбил множество женских сердец. Официально он был женат четыре раза.

Первый и второй браки Диброва пришлись на 1980-е и не были сопряжены с публичными скандалами. От первой жены у него есть сын, от второй – дочь.

Третья женитьба телеведущего уже активно обсуждалась в светской тусовке. Избранницей Диброва стала Александра Шевченко, которая была не только на 26 лет младше супруга, но и приходилась ему дальней родственницей — внучкой отчима. Пара поженилась в 2008 году. На людях Дмитрий Дибров в шутку называл супругу племянницей. Этот брак продержался всего год.

В 2009 году Дмитрий Дибров женился в четвертый раз — на модели Полине Наградовой. Впервые он увидел девушку на подиуме конкурса «Мисс Тело» в 2007 году.

«При виде Полины сердце у меня екнуло мгновенно. Я увидел в ней мать своего будущего ребенка», — признавался он потом журналистам.

По словам друзей и знакомых Диброва, его всегда привлекали молоденькие, длинноногие девушки с пышной грудью, на каблуках. 17-летняя Полина оказалась воплощением его идеалов.

30-летняя разница в возрасте Диброва не смущала. Он, не стесняясь, заявлял, что «брать девушку надо прямо со школьной скамьи, пока она чистая, пока учителя не нашлись». Первое предложение руки и сердца Полина Наградова не приняла, заявив, что ей рано выходить замуж. А вот в 2009 году, когда звездный ведущий вернулся к ней с повторным предложением, не смогла отказать.

Клуб «рублевских жен» и скелеты в шкафу

В качестве родового гнезда Дмитрий Дибров приобрел роскошный трехэтажный особняк на Рублевке, который назвал в честь жены — Villa Paulina. Спустя год после замужества Полина Диброва родила первого сына — Александра, в 2013 году — Федора, а в 2015-м — Илью.

Материнство не мешало Полине вести активную светскую жизнь: она открыла клуб «рублевских жен» Dibrova Club и занималась организацией досуга светских дам. Вместе с мужем и подругами Полина часто путешествовала. В многочисленных интервью Дибровы постоянно подчеркивали, что живут душа в душу, что у них одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса.

«Полина подарила мне вторую молодость», — признавался Дмитрий Дибров.

Однако у идеальной семьи, как оказалось, были скелеты в шкафу. Пока скептики делали ставки, как скоро Дибров оставит повзрослевшую супругу и женится в пятый раз на молоденькой, телеведущий оставался примерным семьянином. А вот Полина, напротив, начала смотреть налево. Новости об этом попали в прессу летом 2025 года, и разразился грандиозный скандал.

Неожиданный развод

В июле подписчики Полины Дибровой заметили, что она начала появляться без обручального кольца и перестала выкладывать общие фото с мужем. В соцсетях поползли слухи, что отношения пары дали трещину. А в конце июля СМИ сообщили, что телеведущий расстается с женой после 16 лет брака. Причина на тот момент была неясна. Один из друзей семьи предполагал, что брак разрушил разный ритм жизни супругов, но повод оказался в другом.

Решение о расставании приняла сама Полина: она ушла от отца своих троих детей к другому многодетному отцу, миллиардеру, сооснователю компании NL International Роману Товстику. Особая пикантность ситуации заключалась в том, что жена Романа — Елена Товстик — раньше состояла в Полинином клубе «рублевских жен». К тому же, супруги недавно в шестой раз стали родителями — на момент скандала ребенку едва исполнился год.

Еще один скандальный факт — Полина Диброва приходилась крестной матерью одному из детей Товстиков.

Тем временем сама Диброва начала выкладывать в Telegram-канале скупые подробности расставания с мужем.

«Сейчас время перемен в моей жизни. Приняты важные решения и я покажу здесь почему именно так, а не иначе», — написала она.

21 августа она сообщила, что ее интересы в суде при разводе будет представлять адвокат Ирина Кузнецова.

Скандальные подробности: что рассказала Елена Товстик

Дальше появлялись все новые детали. Большинство — со слов Елены Товсик. Она догадалась об измене супруга после его поездки с сыном на Алтай. Радость Елены от того, что постоянно занятый Роман вдруг решил провести время со старшим ребенком, длилась недолго. Сын рассказал ей, что большую часть отдыха папа проводил не с ним, а с приехавший туда же в горы Полиной Дибровой.

«Мне ребенок все рассказал. <…> Он [муж] пытался отвертеться, но в итоге признался, что у него роман с Полиной. Она его любит уже восемь лет, у них отношения уже давно», — рассказала Елена в эфире программы Андрея Малахова.

Очень быстро стало понятно, что это — развод, и он вряд ли будет мирным. Основатель компании NL ушел из дома, прихватив с собой рояль и кофемашину, а также двоих детей — дочку и сына. 21 июля Роман Товстик подал иск в суд с требованием оставить всех детей на его попечение. Елена уверена, что причиной невероятной спешки в бракоразводном процессе со стороны мужа стала настойчивость Полины, которая «топнула ногой и захотела».

У нее день рождения, нужно обнулиться по астрологам, нужно, чтобы Роман меня за неделю просто уничтожил и принес этот развод. Как муж мне сказал, она ему передала, что если не ты, то у меня есть другой олигарх, все равно уйду от Димы <...> и Роман погнал лошадей — стал вести себя не по-людски, причиняя мне боль Елена Товстик из интервью в программе Андрея Малахова

По ее словам, Роман, перед тем как подать на развод, настоял на ее отъезде на отдых за границу, чтобы потом представить ее на суде матерью-кукушкой. А еще раньше под предлогом того, что это нужно для бизнеса, попросил подписать брачный договор, ставивший жену в уязвимое финансовое положение. Товстик утверждает, что за годы замужества ничего не накопила, а сегодня бывшая подруга и муж пытаются оставить ее без средств к существованию.

На защиту Елены Товстик встала юрист Екатерина Гордон, которая взялась представлять интересы матери шестерых детей в суде. По ее словам, дело о разводе было запущено «за спиной» ее клиентки, и та до последнего понятия не имела, что ее брак рушится.

«Ты родила и выкормила 6 детей! Ты два года последние сидела без всяких нянь, свято веря мужу… Тебе, уже изменяя с твоей подругой, подсунули брачный контракт, отняв у тебя то, что по праву должно быть твоим… Тебя обманывали долго и подло с крестной твоего ребенка. У тебя забрали телефон, стерли переписки и контакты, взломали аккаунты… Ты без денег, обманутая и преданная; с отнятой дочкой и сыном, которым лгут про тебя… Тебя отправили якобы «отдохнуть» чтобы за спиной подать иск… И ты очень наивная, не скопившая ни рубля.. Но больше с тобой так нельзя! Вся страна за тебя!» — написала в своем Telegram-канале Екатерина Гордон (пунктуация и орфография сохранены).

Эзотерика и «уход в астрал»

В эфире у Малахова Елена Товстик также поделилась другими фактами из их общей истории с Дибровыми. Она рассказала, что познакомилась с Полиной в роддоме.

«Мы рожали в одном роддоме, в одну секунду родили. За стенкой рожали. И когда мы познакомились, мы начали праздновать дни рождения совместно», — призналась Елена.

Как отметила женщина, предательство мужа стало для нее большим потрясением, ведь все 22 года брака они были счастливой семьей. В эфире программы она высказала предположение, почему муж ушел из семьи. Елена Товстик считает, что дело не просто в угасших чувствах.

Он верит в энергии, ездит на ретриты, энергиями занимается. Может быть, там он ушел в астрал, и семейные ценности стали ниже: вот я живу счастливую жизнь, мое предназначение быть великим, я несчастлив в семье, я не хочу этих шестерых детей. У него в последние месяцы звучало, что он хочет быть счастливым, что семья и шестеро детей его не делают счастливым. Я все это связываю с эзотерикой, с колдовством. Елена Товстик из интервью в программе Андрея Малахова

Что ответила Полина Диброва

Полина Диброва отреагировала на выступление соперницы. Она сообщила в социальных сетях, что Елена Товстик ей давно не подруга, что на протяжении 10 лет их связывала только тема детей. В 2017 году Диброва, по ее словам, прекратила общение с кумой, и до сих пор поддерживала контакты только с крестником, которому исполнилось 12 лет. Однако в сети можно найти совместные фото Дибровой и Товстик, сделанные позже этого времени.

Также Полина Диброва отрицает, что ее возлюбленный украл двоих детей у жены и теперь настраивает их против матери.

«Двое детей Елены Товстик по своему желанию живут с Романом, с их отцом. У меня не было в мыслях воспитывать не своих детей, и я искренне считаю, что родную маму никто не заменит», — подчеркнула Диброва.

Сейчас она живет в арендованном доме в том же поселке на Рублевке, чтобы дети могли общаться со обоими родителями.

Что касается измены Диброву, то Полина утверждает, что не крутила роман с соседом за спиной мужа, а сразу призналась, как только у нее возникли чувства к Роману.

Диброва назвала все происходящее «спродюсированным руками человека, у которого шоу — часть работы», вероятно, намекая на Екатерину Гордон, адвоката Елены Товстик и бывшую телеведущую.

А что Дибров?

Самая медийная фигура в этой истории — Дмитрий Дибров — старается не привлекать внимания к своей персоне. Он никак не комментировал слова жены о том, что она была с ним честна и предупредила о внезапных чувствах к другому мужчине, прежде чем завести отношения на стороне. Да и вообще публично не высказывался обо всем вышеописанном.

Сразу после новостей о грядущем разводе СМИ писали, что телеведущий «был в шоке», узнав, что его бросает жена. Он якобы сначала уехал один проветриться в Испанию, а по возвращении был замечен в одном из столичных баров, где, как утверждалось, угощал всех присутствовавших пивом. Затем появились слухи, что брошенный муж не намерен оставлять жене половину имущества, а хочет отсудить целиком шикарный особняк на Рублевке и забрать под свою опеку троих сыновей.

Однако адвокат Диброва Александр Добровинский утверждает, что у супругов не возникло споров ни по имуществу, ни по детям, а телеведущий «не против расторгнуть отношения официально».

Полина, похоже, это оценила.