Как раньше женщин наказывали за измену: самые зверские способы

В прежние века обвинение в измене для женщины было одним из самых страшных. Оно означало не только потерю репутации, но и угрозу жизни. Наказания были очень жестокими и показательными: через них власть демонстрировала силу и контроль над моралью. «Рамблер» собрал громкие примеры из разных стран и эпох.

© duncan1890/iStock.com

Франция XIV века: дело Нельской башни

В 1314 году во Франции разгорелся скандал, известный как «дело Нельской башни». Его фигурантками стали жены сыновей короля Филиппа IV — Бланка и Маргарита Бургундские, а также Жанна Наваррская. Однажды дочь короля Изабелла Французская, жена Эдуарда II Английского, заметила, что ее невестки обменивались подарками с рыцарями Готье и Филиппом д’Оне. Подозрения превратились в донос.

Любовников схватили и подвергли пыткам, подвергнув кастрации, а затем казнили — их четвертовали на глазах у толпы. Женщин публично унизили: им обрили головы, облачили в холщовые рубахи и провели по улицам Парижа. Затем их заключили в башни Нельского замка.

Маргарита умерла в темнице через год о истощения, Бланка оставалась узницей более десяти лет. Лишь Жанна избежала гибели благодаря вмешательству супруга, который поверил ее словам о том, что она была верна. Однако ее посадили на год под домашний арест за то, что она знала об изменах Бланки и Маргариты.

Какие привилегии были у жриц любви в древности

Англия XVI века: позор и эшафот

В эпоху Тюдоров супружеская измена считалась не только личным грехом, но и угрозой государству. Особенно если речь шла о супруге монарха или представительнице знатного рода: тогда неверность приравнивали к государственной измене.

Простых женщин, уличенных в неверности, чаще всего подвергали публичному унижению. Их заставляли идти босиком по улицам в длинной сорочке покаяния с веревкой на шее. Толпа осыпала их насмешками и кидалась в них грязью, и этого было достаточно, чтобы разрушить репутацию и превратить женщину в изгоя.

Для женщин из высшего общества наказания были куда жестче. Самые известные примеры — Анна Болейн и Кэтрин Говард, жены Генриха VIII. Обеих обвинили в измене и казнили в Тауэре, обезглавив. Иногда казни делались публичными, чтобы показать подданным решимость власти. Сожжение хоть и применялось, но крайне редко, и в основном за ересь, а не за супружескую неверность.

Священная Римская империя XVI–XVII века: порка и изгнание

В княжествах Священной Римской империи наказания за измену носили унизительный характер. Женщин могли публично пороть розгами на рыночной площади. Их привязывали к позорному столбу, а палач наносил удары при большом скоплении людей. Толпа смеялась и издевалась над «падшей женщиной», а ее имя становилось нарицательным.

После этого изменниц изгоняли за пределы княжества. Им запрещалось возвращаться, их имущество конфисковывалось, а дети оставались на попечении мужа или родственников. Для дворянских женщин это означало утрату титула, для простолюдинок — нищету.

Иногда наказание сочетали с клеймением: женщине выжигали знак на плече или лбу, чтобы ее всегда можно было узнать. Такой метод использовался редко, считаясь крайней мерой.

Испания XVI–XVII века: публичное покаяние

В Испании католическая церковь оказывала огромное влияние на семейную и придворную жизнь. Женская неверность считалась не только личным проступком, но и религиозным преступлением. За нее назначали особый обряд покаяния.

Женщину выводили на центральную площадь босиком, в белой длинной рубахе и с горящей свечой в руках. Ее должны были видеть все жители города. Толпа воспринимала это как торжество справедливости: грешница демонстративно признавалась в своей вине. После этого ее навсегда отправляли в монастырь, где она проводила остаток жизни в молитвах.

Часто таким женщинам запрещали общаться с детьми и родственниками. Их имущество переходило в казну или к мужу. Фактически это было равносильно гражданской смерти. В некоторых случаях изменниц лишали права завещать или распоряжаться приданым. Для женщины из высшего общества такое наказание означало полный крах — она лишалась всего, что делало ее частью дворянского сословия.

Россия XVII века: монастырская ссылка

В России неверность жены также считалась тяжким грехом. По церковным и государственным законам женщину, обвиненную в измене, могли насильно отправить в монастырь. Формально это называлось «постригом во искупление грехов».

Для боярынь и княгинь ссылка в монастырь означала потерю всего: семьи, детей, приданого и права распоряжаться землей. Мужья подавали жалобу в приказ, и женщина оказывалась в монастырских стенах без права выхода.

Для простолюдинок наказание могло быть жестче: в некоторых случаях их били плетьми на площади или клеймили, как в Европе. Но чаще всего монастырская ссылка оставалась главным способом избавиться от «падшей жены». В родословных такие женщины часто исчезали бесследно, словно их никогда не было.

XVIII век: смягчение нравов

К XVIII веку суровые наказания стали постепенно уходить в прошлое. Женщин почти перестали казнить за измену, но само обвинение оставалось разрушительным. Знатных дам лишали имущества и ссылали в монастыри или в имения, где они находились под надзором. Простолюдинки подвергались общественному осуждению и исключались из общины.

Даже без смертной казни измена оставалась одним из самых страшных обвинений: женщина теряла право на нормальную жизнь и возможность вернуться в общество. В эпоху Просвещения меры смягчились, но позор и изгнание оставались неизбежными.

Ранее мы писали, зачем раньше на детей надевали опасный свинец.