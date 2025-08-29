Что случилось со старшей дочерью Петра I

© Луи Каравак "Портрет императрицы Анны Иоанновны"

Её жизнь могла стать счастливой сказкой о царской дочери. Вместо этого она превратилась в трагическую короткую повесть о том, как воля могучего отца и интересы империи ломают человеческие судьбы. Анна Петровна, старшая дочь Петра Великого, прожила всего 20 лет, но её кровь, текущая в жилах последующих русских императоров, связала историю России с Европой на века.

Внебрачная наследница императора

Анна появилась на свет 27 января 1708 года в Санкт-Петербурге. Её рождение не было окружено придворным блеском — её мать, Марта Скавронская (будущая императрица Екатерина I), ещё не была официальной супругой царя. Брак родителей был оформлен лишь четыре года спустя, в 1712 году.

Из одиннадцати детей Петра и Екатерины выжили лишь двое — Анна и её младшая сестра, будущая императрица Елизавета. Петр души не чаял в старшей дочери. Современники описывали Анну как высокую, стройную брюнетку с черными глазами, унаследовавшую стать отца. Она была умна, любознательна, скромна и прекрасно образована: свободно говорила на нескольких языках, изучала этикет и танцы.

Для Петра дети были не только семьей, но и мощным инструментом внешней политики. Рано начав подыскивать Анне выгодную партию, он сначала метил на самый блестящий европейский трон — французский. Цесаревна даже выучила французский и минуэт для будущего мужа, Людовика XV, но Версаль счел её происхождение слишком низким для короля.

Второй выбор пал на Карла Фридриха, герцога Гольштейн-Готторпского. Этот брак сулил Петру стратегические выгоды: порт в Киле, связи с Северной Европой и потенциальные права на шведский престол через мать жениха. Для самого Карла союз с могучей Россией был единственным шансом вернуть земли Шлезвига, захваченные Данией.

Брачный контракт, подписанный в 1724 году, был сухим дипломатическим документом: Анна сохраняла православие, их сыновья должны были воспитываться в лютеранстве, а дочери — в вере матери. Сама чета навсегда отказывалась от прав на русский престол, но их дети могли стать наследниками.

Анну выдали замуж 21 мая 1725 года. Венчание прошло в Троицкой церкви.

После смерти родителей

Любила ли Анна своего мужа? Одни историки говорят, что император, обожавший дочь, не отдал бы ее за нелюбимого человека. Другие считают Карла недалеким и не особо красивым, и пишут, что Анна просто выполняла волю отца.

Вскоре Петр I скончался. Есть версия, что император хотел сделать наследницей старшую дочь, но не успел. На трон взошла Екатерина I, которая правила всего два года после смерти мужа. По ее завещанию престол отходил внуку — сыну цесаревича Алексея, Петру, которому на тот момент было одиннадцать лет. В случае его смерти российской императрицей должна была стать Анна.

Однако из-за интриг Меньшикова, который на короткое время стал практически правителем страны, положение Анны и ее мужа изменилось. Герцога вывели из Тайного совета, членом которого он был, и вскоре Меньшиков добился, чтобы супруги покинули страну и уехали в Гольштейн.

В Киле их встречали все сливки общества, однако жизнь вдали от родины тяготила Анну. Ее единственным развлечением стала переписка с Елизаветой. Герцог сильно изменился: на родине он стал кутить, изменять жене и совсем перестал интересоваться политикой. Анна Петровна, которая ждала наследника, впала в тоску. Тон ее писем изменился. Она признавалась: муж ездит «по комедиям», а она часто плачет.

В конце февраля 1728 года двадцатилетняя Анна разрешилась от бремени наследником. Крестили мальчика Петером Ульрихом. Вскоре Анна Петровна умерла, как говорили, от «родильной горячки». Ничего необычного в такой смерти тогда не было, а свидетели уверяли: жена герцога простудилась во время праздничного фейерверка, запущенного в честь ее сына. Якобы она, услышав залпы, распахнула окно.

На улице стояла зима, в комнату ворвался ветер, молодая женщина была ослаблена родами, и результат был трагичен. Однако в трудах историков XIX века, которые изучали письма Анны, есть указания на то, что молодая женщина скончалась лишь 4 мая 1728 года — спустя два месяца после родов.

Умерла она от болезни или же была устранена, как претендентка на корону, неизвестно. Анна очень хотела, чтобы ее упокоили «возле батюшки». Ее тело было привезено в Петербург морем и похоронено в Петропавловском соборе.

Елизаветы на церемонии не было. Она оплакивала сестру в московских покоях.

Карл Ульрих умер, когда ему было всего 39. Он успел учредить орден Святой Анны: золотой крест с красным узором, портретом самой святой и буквами AIPI (Анна, дочь императора Петра I). В 1742 году орден пришел в Россию, а внук Анны Петровны император Павел включил его в реестр.