История невероятного спасения женщины, которую растерзала медведица

54-летняя жительница Тынды Наталья выжила после смертельной атаки медведицы, потеряв почти всё — но не сдавшись. Её история — о мужестве, молитве, любви дочери и силе духа, способной победить даже смерть.

Обычный день, который обернулся кошмаром

12 мая 2015 года в Тынде, небольшом городе в Амурской области, всё казалось спокойным. Праздники только закончились, весна медленно вступала в свои права, и, как это было уже много лет подряд, 54-летняя Наталья отправилась в лес за берёзовым соком — традиционным весенним ритуалом для местных жителей. Вместе с ней, как всегда, пошла её подруга — 82-летняя Валентина. Эти женщины ходили в лес вместе уже более пятнадцати лет, знали каждую тропинку, каждое дерево. Место, где они собирали сок — недалеко от очистных сооружений, — считалось безопасным. Лес был родным, привычным, почти домашним.

Они взяли с собой собаку, хотели позвать и дочь Натальи — студентку, приехавшую на каникулы, — но та не ответила на звонок. К счастью, как оказалось позже, что она осталась дома.

В лесу подруги разошлись: одна пошла к своим деревьям, другая — к своим. Наталья устроила привал, когда закончила сбор. И тут собака насторожилась. Что-то почувствовала.

© Наталья Пастернак

Атака: когда лес превратился в ловушку

Сначала Наталья увидела, как её собака и огромная медведица замерли, глядя друг на друга. Потом зверь бросился вперёд. Собака попыталась защитить хозяйку, гнала медведицу, и на мгновение та пронеслась мимо.

Наталья, испугавшись, закричала. Позже она поняла, что именно крик стал сигналом для медведицы. Зверь развернулся и бросился на женщину. Первым делом нападение было направлено в ноги. Пытаясь отбиться, Наталья использовала приспособление для сбора сока, но оно не могло противостоять мощи хищника.

В тот момент в голове пронеслась мысль, что потеря ног означает пожизненную инвалидность и зависимость от детей. Лучше смерть, чем стать обузой. Она пыталась дотянуться до глаз зверя, но медведица схватила её за шею. Кричать было бесполезно — в лесу никого, кроме пожилой подруги, которая плохо слышала.

Несмотря на ужас, Наталья сохранила ясность сознания. Её спасала молитва — она повторяла её снова и снова, как мантру, как щит от безумия и боли.

Подруга, бросившаяся на помощь

Шум схватки донёсся до Валентины. Увидев, что происходит, 82-летняя женщина не убежала — она бросилась помогать. С палкой в руках и молитвой на устах она бросилась на медведицу, пытаясь отвлечь её от подруги.

На какое-то время хищник переключил внимание на Валентину и ударил её лапой по спине. Пожилая женщина чудом вырвалась и, несмотря на возраст и слабое здоровье, добежала до очистных сооружений, чтобы вызвать помощь.

Тем временем медведица продолжала рвать Наталью. Женщина уже не чувствовала боли — только холод и оцепенение. Она смирилась с тем, что умирает.

Когда прибыли охотоведы и полиция, они увидели страшную картину: медведица прикапывала землёй свою жертву, словно пряча добычу.

Охотовед выстрелил с десяти метров — зверь упал. Из-под листьев показалась рука.

Спасатели бросились откапывать пострадавшую. Она была почти засыпана. Никто не верил, что она жива.

Путь через боль и кому к жизни

Наталью срочно доставили в больницу Тынды, а затем — в Благовещенск. Две недели она провела в коме. За это время перенесла множество операций: восстанавливали кожу, кости, внутренние органы.

Физическая боль была лишь частью страданий. После пробуждения она надолго впала в глубокую депрессию. Жить не хотелось. Она чувствовала себя обузой, человеком, лишившимся не только здоровья, но и будущего.

Дочь Катя не отходила от неё ни на шаг. Кормила с ложечки, говорила слова поддержки, не позволяла сдаваться. Однажды она рассказала матери историю молодого человека, потерявшего ноги, и напомнила, что у Натальи сохранилось лицо, зрение, возможность двигаться.

Эти слова стали поворотным моментом. Наталья осознала, что жива. Что у неё есть шанс. И она решила бороться.

Жизнь после атаки: шрамы, работа и надежда

Врачи не верили, что Наталья сможет ходить. Но она, вопреки прогнозам, встала на ноги. Вернулась к трём работам — ведь нужно было растить детей, снимать жильё после того, как сгорел их дом.

Шрамы на теле стали постоянным напоминанием о той страшной весне. Они покрывали руки, ноги, спину — следы пересадок кожи и многочисленных операций. Наталья мечтала о пластической операции, но денег не было.

Через три года её пригласили на телепередачу «Мужское/Женское». Вместе с ней в Москву приехали Валентина и Катя.

Врачи и зрители были потрясены её силой духа и внутренней красотой. Все единогласно заявили, что женщине не нужна пластика — она и так выглядит достойно и красиво.

После программы она прошла обследование в госпитале имени Вишневского. Столичные врачи были шокированы: при таком количестве травм женщине не дали инвалидность.

Новая жизнь: дача, грибы и любовь к жизни

Сегодня Наталья живёт одна. Дети разъехались, но подарили ей внуков. Она продолжает работать, ездит с дочерью на Байкал, научилась носить открытые платья — и больше не стесняется своих шрамов.

Она носит их с гордостью, как символ выживания, как путь, пройденный сквозь ад. Походы в лес она прекратила.

Раньше она обожала грибные прогулки, часами блуждала по тайге. Теперь собирает грибы в городских лесопосадках — экологически не самых чистых местах, но для неё это уже не важно. Главное — возможность снова радоваться простым вещам: жареной картошке с грибами, тишине утром, запаху земли.

Больше всего она любит свою дачу — ту самую однокомнатную квартиру на земле, которую выкупили после пожара. Когда-то это было вынужденное жильё, теперь — её убежище, оазис покоя.

С весны до осени она в нём копается, сажает рассаду, ухаживает за грядками. Каждый новый росток — символ возрождения, надежды, жизни.

© Наталья Пастернак и Валентина Городецкая

«Мне была дарована жизнь дважды»

Наталья говорит, что ей не на что жаловаться. Она дважды была на краю гибели. И дважды ей дали шанс. Это история о силе духа, любви, молитве и вере в людей. О том, как одна фраза дочери, одна палка в руках подруги, один выстрел в лесу могут изменить всё. О том, что даже после самого страшного можно найти путь к свету.

«Я живу. И это чудо».