Редчайшую акулу заметили в дикой природе впервые за полвека

Редкую акулу, которую считали полностью истребленной, заметили в водах Папуа-Новой Гвинеи впервые за пять десятилетий. Речь идет о гоголии (Gogolia filewoodi).

Этот вид описали в 1970-х годах на основании единственного экземпляра. С тех пор его не видели в природе, и ученые полагали, что вид вымер из-за чрезмерного вылова. Однако в ходе новых наблюдений в устье реки в провинции Маданг были замечены пять самок и один самец Gogolia filewoodi.

Гоголия эндемик Папуа-Новой Гвинеи. Исследования показали, что она имеет уникальную эволюционную линию, которая не встречается больше нигде в мире. О ее биологии известно крайне мало, за исключением нескольких физических особенностей. Одна из них чрезвычайно длинное основание первого спинного плавника.

Численность вида остается неизвестной. Ученые полагают, что гоголи обитают в крайне ограниченном ареале, что делает их уязвимыми к вымиранию, сообщает The Independent.

