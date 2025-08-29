Почему приплывшую в СССР американку из ледяной воды доставали пограничники

Удивительная история произошла 7 августа 1987 года. Американка Линн Кокс буквально из США приплыла в СССР по Берингову проливу. В шестиградусной воде она провела 2 часа 6 минут и сумела преодолеть 4160 метров. Невероятное достижение прославило девушку на весь мир.

© Соцсети

Линн родилась в 1957 году в Бостоне. В девять лет решила заняться плаванием. Однако на соревнованиях успеха достичь никак не удавалось. Тренеры называли её слабой и откровенно не верили в победы девочки. Пусть в закрытом бассейне особенных результатов добиться не получилось, открытая вода стала для юной американки куда более привлекательна.

Уже в 14 лет вместе с командной подростков она переплыла пролив между островом Каталина и Калифорнией за 12 часов 36 минут. Спустя год за 9 часов 57 минут преодолела Ла-Манш. Линн Кокс стала самой молодой покорительницей Английского канала. А в 16 лет она повторила свой заплыв и побила мужской и женский рекорды по времени. Американка с головой погрузилась в экстремальное плавание. В 1975 стала первой женщиной, которой удалось преодолеть 16 км при температуре воды 10 °C. Она покорила пролив Кука в Новой Зеландии. И всё это девушка сумела сделать, ещё будучи подростком.

Достижения Линн Кокс в экстремальном плавании

Конечно, на уже достигнутом Линн не остановилась. В 1976-м она преодолела Магелланов пролив и тогда же задумалась над, возможно, самой авантюрной идеей в своей жизни.

Девушка захотела приплыть из США прямо в Советский союз. Она планировала преодолеть 4160 метров Берингова пролива. Отправиться с американского острова Малый Диомид в штате Аляска, а финишировать уже на острове Большой Диомид, который принадлежал СССР. Однако всё затянулось на целых 11 лет. Девушка никак не могла получить разрешение у советских властей, чтобы попасть на территорию страны.

К слову, официального одобрения так добиться и не удалось. В 1987-м терпение у американки лопнуло. И она решила на свой страх и риск плыть в СССР. Линн не знала, что будет её ждать в конце пути.

Мне хотелось открыть границы, чтобы мы могли стать друзьями. Было сложно, потому что никто не верил, что такое может случиться, – признавалась позднее Линн Кокс.

На протяжении всей дистанции её сопровождало лишь одно каноэ. К тому же плыть становилась всё сложнее, потому что появился густой туман. Девушка начала переживать, как бы не пропустить остров и не сбиться с пути. Позднее Линн вспоминала, что вода была холоднее обычного. Во время пути её пальцы стали серыми. А тяжелее всего дались последние 800 метров.

Плыть пришлось против течения, поэтому, когда Линн приблизилась к суше, силы отсутствовали совсем. При этом ранее у пловчихи бывали дистанции куда серьёзнее. Но именно в этот раз оказалось дойти до финиша труднее всего. А у самого берега её ждали острые камни, которые мешали девушке выйти на советскую землю.

Однако встречать её вышли советские пограничники. Они и вытащили американку из воды, накрыли пледом и отправили ко врачу, который уже был на месте.

Для 30-летней пловчихи этот момент стал настоящим звёздным часом. О ней писали все газеты, а имя звучало в новостях телеканалов. В заголовках изданий стали появляться подобные слова: «Линн Кокс растопила лед», «Рухнул железный занавес», «Положен конец Холодной войне».

С такими выводами журналисты поторопились, Холодная война между США и СССР завершилась пару лет спустя. Однако выдающееся достижение американской пловчихи точно стало одним из предзнаменований скорого окончания противостояния между странами в тот период времени.

А год спустя смогла попасть в книгу рекордов Гиннеса. Линн Кокс первая в мире сумела проплыть в ледяной воде озера Байкал за 4 часа 18 минут около 18 км от мыса Бакланьего до Крестовой Пади.