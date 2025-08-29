Замуровать заживо: кого подвергали одной из самых страшных казней

Были времена, когда люди не были сильны в медицине, не имели представления об устройстве Солнечной системы, а умение читать было большой редкостью. Но даже тогда наши предки отлично разбирались в том, как убивать себе подобных самыми мучительными способами. Замуровывание заживо — это далеко не самая изощренная казнь, но, вне всякого сомнения, самая ужасная.

Замуровывание подразумевает помещение человека внутрь некоей строительной конструкции, чаще всего стены. Эта казнь происходит без пролития крови и в этом весь ее ужас. Жертва умирает долго и мучительно, от голода и обезвоживания. Ее состояние усугубляется ограничением подвижности.

Человеку, помещенному в нишу стены, заложенную кирпичом, иногда оставляли отверстие для поступления воздуха. Таким образом ему не грозила смерть от удушья. В таком положении несчастная жертва могла находиться долгие дни, а если этого хотели мучители, то и недели, если в проем подавали воду. Когда человек все же умирал, его тело оставляли в толще стены, заделав лишь проем.

За что могли замуровать

Но что нужно было совершить, чтобы заслужить такой ужасный конец? Казнь через замуровывание использовали не одну тысячу лет и «показания» были разные. Известно, что в Древнем Риме так наказывали жриц-весталок, нарушивших обет безбрачия. В Средние века так же карали за подобное католических монахинь.

© Замуровывание согрешившей монахини. Иллюстрация из книги XIX-го столетия

Иногда замуровывали бежавших из обители мужчин монахов и изредка даже людей знатного происхождения, которые провинились как-то особенно сильно, например, участвовали в заговоре против монарха. По одной из легенд, в основании Великой китайской стены замурованы тысячи воинов-дезертиров времен династии Цинь.

На Руси такой способ казни тоже был распространен. Согласно историческим источникам большим любителем замуровывать людей был царь Иван Грозный. Это было наказание не для всех — так казнили опричников, заподозренных в измене. Позднее бывали случаи, когда в стены замуровывали крепостных помещики садисты.

Кажется, наказание это средневековое и настолько бесчеловечное, что ему нет места в современном мире. Но последняя официальная казнь, произведенная таким способом, состоялась не так уж давно. В 1906 году так расправились в Марокко с маньяком Хадж-Мухаммедом Местефи, на счету которого были жизни 36 женщин.

© Казнь Хадж-Мухаммеда Местефи

Серийного убийцу замуровали не в стене, а в своеобразном колодце, который возвели вокруг него из кирпича. Сохранилось изображение казни, сделанное одним из иностранцев. Документально зафиксировано, что Местефи продержался внутри своего склепа как минимум три дня. Именно столько из отверстия в кладке были слышны его истошные крики.

Замуровывание, как часть строительного процесса

Стоит отметить, что замуровывание не всегда было казнью. Часто в древности и в Средневековье юношей и девушек помещали в стены крепостей или опоры мостов согласно обычаю. Считалось, что постройка или сооружение, в котором замурован человек, будет особенно надежным.

Существует легенда, что в Италии долго не могли построить мост через реку Арта. Он постоянно обваливался из-за быстрого течения. Проблему решили, замуровав в одну из опор жену архитектора проекта. В Грузии такая легенда ходит о Сурамской крепости. Она гласит, что юноша пожертвовал собой и добровольно согласился на такую смерть, чтобы укрепить цитадель.

В Беларуси есть предание о Гольшанском замке, стены которого проседали, пока в них не замуровали человека. Выбирать решили случайным образом. Строители ждали, первого человека, который принесет им обед. Не повезло жене одного из них. Говорят, супруг от горя наложил на себя руки, и его тело замуровали в стене рядом с супругой.

В 1997 году одна из стен Гольшанского замка обрушилась и внутри нее ученые обнаружили скелет молодой женщины. Он находился в тесной нише, стенки которой были исцарапаны ногтями. Возможно, именно об этом случае говорит легенда. А может это совсем другой случай — мы вряд ли об этом узнаем.

Остается сказать, что в православных и католических монастырях подвергались замуровыванию монахи. Обычно двери их келий закладывали кирпичом, оставив проем для подачи воды и пищи. Кто-то шел на это добровольно, чтобы стать ближе к Богу, а кого-то хоронили в келье заживо по указу правителя. В полностью изолированном от внешнего мира помещении человек мог прожить долгие годы.