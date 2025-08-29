Почему открывающая женскую грудь одежда была популярна в разные эпохи

Женская грудь во все времена вдохновляла поэтов и художников, сводила с ума влюбленных и заставляла страдать завистниц. Ее высекали из мрамора и отливали в бронзе, описывали в прозе и в стихах, писали на полотнах и… строго запрещали. Как менялось отношение к женской груди в разные времена и почему несмотря ни на что открывающая грудь одежда была популярна в разные эпохи в разных уголках мира?

Декольте и кливидж: два направления европейской моды

Слово «декольте» появилось в России в 18 столетии и прочно обосновалось в русском языке, обозначая несколько различных понятий. Но за рубежом различают две его разновидности — французский термин décolleté, то есть «без шеи» и английский cleavage — «вырез». В первом случае — это большой вырез, открывающий плечи и грудь, зачастую до самых сосков, а во втором — фасон, когда плечи скрыты одеждой, но шея, ключицы, пространство между грудями и, иногда, ниже их, открыты для обозрения.

Историки моды считают, что история появления этих двух вырезов различается. Декольте было изначально создано для соблазнения, а вот кливидж стал вынужденной необходимостью, призванной обеспечить теплообмен в жаркое время года. Первыми кливиджами были оснащены египетские рубахи-платья калазирисы с V-образным вырезом, почти полностью открывающим грудь. Похожую одежду носили и женщины на острове Крит, если верить древним художникам и скульпторам.

В Средневековье вырез делали не только на рубашках, но и в корсажах — он помогал дышать в туго облегающем верхнюю часть тела платье. Женщины низших сословий носили кливидж со шнуровкой впереди, зашнуровать которую можно было без помощи прислуги. А вот аристократки были вынуждены носить более неудобные платья с задней шнуровкой, которую помогали затягивать горничные и служанки. Как бы там ни было, и в том и в ином случае открывающуюся взору грудь церковники считали греховной.

Францисканский монах-проповедник Оливье Мельяр, особо приближенный к богобоязненному французскому королю Людовику XI, утверждал, что женщин, носящих при жизни слишком открытый кливидж, на том свете ждет особая кара — «их в аду подвесят за вымя». Мельяр возмущался не зря — при дворе отца Людовика XI, короля Карла VII были в моде очень откровенные вырезы. В этом можно легко убедиться, взглянув на изображение его матери — королевы Изабеллы Баварской из Дворца правосудия в Пуатье.

Еще более смелыми были наряды фаворитки Карла VII Агнессы Сорель. Когда церковники назначили любовнице короля публичное покаяние, она явилась на него с вырезом, почти полностью открывавшем одну грудь. От нескромных взоров эту часть тела прикрывала лишь полоска тончайшего батиста. Шутники охарактеризовали демарш Агнессы как moult belle contrition et repentance de ses péchés — «глубочайшим покаянием и раскаянием в своих грехах».

При сыне Карла VII Людовике церковники отыгрались на дамах, заставив всех носить максимально закрытые платья. Впрочем, при дворе Екатерины Медичи выход из положения был найден — им стал квадратный вырез на груди «окошком», при закрытой шее и плечах. При этом верх груди, приподнятый корсетом, был отлично виден.

В Испании, где вовсю свирепствовала инквизиция, дамы нашли особый выход из положения — вырез на их платьях закрывали пышные воротники. Зато при дворе французского короля Людовика XIV мода на декольте расцвела буйным цветом — любвеобильный «король-солнце» награждал своим расположением нескольких фавориток, не упуская из поля зрения и других женщин. Поэтому при дворе царила жесткая конкуренция, отразившаяся в откровенных нарядах.

В протестантских странах, где за добродетелью следили особенно строго, декольте не было в почете и его заменял очень скромный, иногда еле заметный, кливидж. Голландские и швейцарские девушки шнуровали грудь очень туго, а то, что оставалось на виду, целомудренно прикрывали косынками.

Декольте на Востоке

Как это ни странно, но декольте существовало и в женской одежде стран, исповедовавших ислам. V-образный кливидж на Востоке назывался «джуюб» и его женщина могла демонстрировать исключительно супругу. А еще в одеяниях с таким декольте дамы могли появляться, не таясь, на женской половине дома среди служанок и евнухов, а также в присутствии детей любого пола, которые не принимались во внимание.

В мусульманских странах за соблюдением приличий в одежде следили еще строже, чем в Европе. В Османской империи за размерами вырезов наблюдало специальное подразделение полиции нравов. Согласно правилам, ворот повседневного женского платья считался нормальным, если в него плотно пролезала голова.

В Японии декольте было разрешено, причем любого размера, но только делали его не впереди, а на спине. Вырезом, открывавшим спину почти до середины, соблазняли своих гостей гейши. В Стране восходящего солнца женщины с выдающимися формами были большой редкостью, поэтому такие декольте сильно выручали соблазнительниц.

Кимоно гейш имело на спине U-образный вырез, при этом на груди его стыдливо запахивали до самого подбородка. Волосы японские куртизанки убирали в высокие прически, поэтому они не закрывали изящные линии спины, виднеющиеся в глубоком разрезе.

Правда, такая мода царила не во всех азиатских странах. Во Вьетнаме женщины носили глухие халаты, брюки и платья аозай под горло, а в Китае женский парадный халат цюйцзюй плотно запахивался на груди. В Индии под сари, которое не могло закрыть тело, женщины одевали чоли — короткие кофточки с рукавами, закрывавшие их прелести от нескромных взглядов.

Декольте на Руси

Наши предки не приветствовали излишней откровенности в женских нарядах. В Средние века на Руси и простолюдинки и аристократки носили рубашки, закрывающие не только грудь, но и руки. Кормящие матери носили особые рубахи, собранные у ворота в складки. В этих складках скрывался разрез, через который извлекали грудь, чтобы дать ее малышу. Система была устроена так хитроумно, что даже в этом случае грудь была практически не видна.

Все поменялось коренным образом, когда на престол взошел Петр I. Царь-реформатор, приветствовавший европейские веяния, заставлял придворных, а позднее и мещан, одеваться «по немецкой моде». Избежать европеизации удалось только крестьянкам, которые продолжали игнорировать любые декольте и кливиджи и до начала 20 века носили традиционные закрытые сарафаны и рубахи.

В 18 веке в Российской империи воцарились умопомрачительные декольте, почти не оставлявшие мужчинам простора для воображения. Балы этой эпохи по роскоши и размаху не уступали европейским, а женщины соревновались в пышности кринолинов и глубине декольте.

Скромнее наряды стали только в первой половине 19 века, когда появляться днем с откровенным вырезом в людных местах стало неприлично. Декольте, вышедшие из повседневного употребления, были по-прежнему в ходу лишь на вечерних балах и светских раутах. Постепенно одежда женщин становилась скромнее и к началу Первой мировой войны декольте почти полностью утратило актуальность.

Возрождение декольте

Возвращение к эротизму было сделано в 20-е годы, когда в ход пошли туники и спортивные топы из джерси. Особый интерес, проснувшийся у европейцев к Японии, привел к появлению глубоких вырезов на спине, как в кимоно гейш. В Европе конца 20-х носили платья и блузы, полностью скрывающие грудь, но открывающие спину до самых ягодиц.

Особое внимание декольте начали уделять в послевоенные годы. В 50-х появились New look от Кристиана Диора, подразумевавший стянутую шнуровкой грудь, торчащую из декольте под неестественным углом. Викки Дуган, модель журнала Playboy по прозвищу «Спинка», довела вырезы на спине до полного абсурда, открыв взорам окружающих даже крестец.

Потом были Мэрилин Монро, Софи Лорен и Элизабет Тейлор, декольте которых сводили с ума миллионы мужчин. Стоит еще вспомнить красоток в стиле pin-up, прелести которых буквально выпрыгивают из бюстгальтеров и корсетов.

На протяжении второй половины 20 века и начала 21 мода на декольте то возвращалась, то оказывалась забытой. Сейчас мы можем наблюдать очередной «ренессанс» — в Великобритании даже проводят Национальный день кливиджа, в ходе которого на мероприятиях появляются звезды первой величины, наподобие Мадонны, с умопомрачительными декольте.