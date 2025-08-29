Кумарская битва: как непобедимая империя проиграла горстке русских казаков

Бытует мнение, что Сибирь и Дальний Восток просто упали к ногам России как спелый плод. Но это не так. Каждая пядь этой земли была оплачена кровью, мужеством и невероятным подвигом первопроходцев. Одна из самых ярких и забытых страниц этой эпопеи — Кумарская битва 1655 года, где горстка казаков бросила вызов всей мощи империи Цин.

«Грозного Хабара» нет, враги активизируются

1653 год. Обстановка в Приамурье накалилась до предела. После отзыва в Москву атамана Ерофея Хабарова, главной грозы местных племен, маньчжуры решили, что настал момент раз и навсегда выбить русских с Дальнего Востока. Их цель — стереть с лица земли опорный пункт казаков Албазин и взять Нерчинск. На стороне могущественной империи Цин выступили даурские и дючерские князцы. Казалось, участь горстки русских первопроходцев предрешена. Но им на смену Хабарову пришел человек, чья воля и ум превратили обреченных в непобедимых — Онуфрий Степанов.

Онуфрий Степанов — «царский» человек

О личности Степанова известно мало, и это лишь добавляет ему таинственности. Ему было около тридцати — молодой, но не по годам опытный воин, мастер рукопашного боя. Он не был простым казаком: состоял в личной переписке с царем Алексеем Михайловичем, был блестящим фортификатором и артиллеристом. Историки полагают, что он был профессиональным военным инженером, специально отправленным царем для укрепления дальних рубежей. Его авторитет был непререкаем.

Первое столкновение

Как указывают в статье «Кумарская битва» географы, Вячеслав Геннадьевич Шведов и Алексей Николаевич Махинов, Степанову приходилось то и дело вступать в стычки «с дючерскими мужиками», а в 1554 году в низовьях Сунгари атаман проявил удаль, напав на лагерь армии империи Цинь, в котором находилось не менее 3000 человек. Очевидно, казаки, сплавляясь на дощаниках, случайно напоролись на маньчжур и другого выхода у них не было.

Схватка была настолько жаркой, что казаки вмиг выбили маньчжур из стругов, захватили пристань, а противник был вынужден укрыться на земляным валом лагеря. Казаки захватили много оружия и пленных, сожгли корабли противника и пристань, погрузились на дощаники и отплыли восвояси.

На армию империи Цинь они произвели такое впечатление, что после их отхода маньчжуры спешно снялись с места и отошли на юг. Однако терять данников маньчжуры не хотели и стали готовиться к битве. Благодаря знаниям и смекалке атамана Степанова битва эта состоялась в месте, которое было максимально неблагоприятно для маньчжур.

Главное — укрепить острог

Вместо того, чтобы отступить в Албазин и ждать неприятеля там, Степанов решил дать отпор в устье реки Кумары, где уже стоял городок, поставленный Хабаровым. Как человек военный, он понимал, что в случае нападения маньчжур на Албазин казаки могут потерять урожай, который выращивали земледельцы. Остаться без хлеба в планы Степанова не входило, и он в два месяца укрепил Кумарский острог так, что взять его было невозможно, а пройти мимо — не получалось. Вокруг были горы, реки Амур и Кумара простреливались из острога, а единственная сухопутная дорога шла через Хинганское горло — узкую долину между хребтами, и выходила снова к Кумарскому острогу.

510 казаков под руководством Степанова на большом земляном валу возвели крепостные стены в двумя рядами бойниц, с «быками» (башнями). Изнутри стены заполнили камнями и землей — «хрящем», а изнутри укрепили насыпью. Крепость была окружена рвом шириной в две сажени, огорожена рядами острого частокола, между которыми был насыпан «чеснок железный опотайный» — острые железные шипы.

Но и маньчжуры пришли не с пустыми руками. Ядро десятитысячной армии генерала Минъандали составляли маньчжуры — они были командирами и артиллеристами, основную массу составляла китайская пехота, но были монголы, дауры и дючеры. Вооружены маньчжуры были по последнему слову техники. Как писал царю Степанов, у китайцев были боевые «арбы», защищенные железными щитами и снабженные лестницами для взятия стены, были передвижные укрепленные штабы — «гуляй-города»», «огненные стрелы» и 15 пушек. У Степанова было всего три пушки.

Битва

Армия Минъандали подошла к острогу 13 марта 1655 года и застала за его стенами отряд лесорубов. Большинство из были убиты, но Степанов отбил несколько товарищей.

Маньчжуры начали переговоры — казакам сулили золото и должности, но предателей не оказалось. Тогда китайцы обрушили на русских мощь артиллерии. С 15 по 23 марта по крепости было выпущено не менее 700 ядер, обстрел продолжался круглосуточно, но видимого ущерба не нанес.

24 марта враги пошли на штурм, но приблизиться к крепости им не удалось. Тогда генерал Манъандали бросил на штурм всю пехоту и добился обратного эффекта — солдат было слишком много, они сгрудились под стенами и стали мишенью для казаков. Степанов понял, что командование в армии врага затруднено, и пошел в атаку.

Эффект от вылазки казаков потряс маньчжур, и они обратились в бегство. Ведению боевых действий мешала разноязычность: монголы не понимали китайцев, китайцы — маньчжур, а дауры — и тех и других. Казаки пробились через толпу в лагерь Минъандали, подожгли часть осадных орудий, захватили две пушки и без особых потерь отошли в крепость. После неудачи Манъандали простоял под стенами крепости неделю, пытаясь вступить в переговоры, а 4 апреля громадная армия империи Цинь развернулась и с позором отправилась домой.

Казаки напоследок захватили 30 пудов пороха и больше 700 пушечных ядер, а враги были настолько расстроены неудачей, что сами сожгли осадные орудия и «пометали в воду куяшную одежду» (доспехи). Так непобедимая империя проиграла битву горстке русских людей.

В России исход сражения произвел фурор. А народ сложил о битве балладу «Во Сибирской во украйне, во Даурской стороне», в которой пел о событиях, произошедших на Кумаре. Жизнь Онуфрия Степанова оказалась короткой — он погиб в 1658 году в бою на Корчеевской луке ниже устья Сунгари. Вместе с ним там погибли еще 270 казаков, — об этом в статье «Российские землепроходцы в Приамурье» указывает историк Анна Ивановна Коваленко.