Самый страшный позор: чего русские женщины боялись больше всего

Когда мы говорим о судьбе женщины в дореволюционной России, важно разделять жизнь аристократок и крестьянок. Для последних существование было полным тягот, а малейшая провинность могла навсегда изгнать их из общества.

Позор «вековухи»

В патриархальном мире замужество было единственной социальной защитой. Удел «вековухи» (старой девы) был поистине страшен. После смерти родителей она переходила в дом к старшему брату на правах бесплатной приживалки-работницы, выполняя самую черную работу.

Но хуже труда было тотальное одиночество. Замужние ровесницы отворачивались, а с молодежью ей уже не было пути. Ей запрещалось участвовать в праздниках и гуляньях. Ее винили во всех бедах: от падежа скота до неурожая, шепчась, что она «водится с нечистой силой».

Ее статус был написан на лице и одежде. Запрещалось носить ни девичьи яркие ленты, ни замужний головной убор — повойник. Она навсегда застревала в промежуточном состоянии, становясь невидимкой и изгоем.

Что значит «опростоволоситься»?

В день свадьбы невеста повязывала голову платком, и это характеризовало ее новый статус в глазах деревенской общины. Отныне и впредь ей следовало покрывать свои длинные волосы различными головными уборами: косынками, кокошниками или платками.

На тех же замужних женщин, которые по каким-то причинам появлялись публично с непокрытой головой, лавиной выливалось общественное неодобрение. Казалось бы, что это абсолютно незначительный проступок, от которого никто не понес непосредственного физического или коммерческого урона, но в глазах деревни это было преступление против нравственного уклада. Из-за этого странного аспекта крестьянской жизни и происходит всем известное слово «опростоволоситься». Это правило, правда, работало и в другую сторону: несмываемым позором покрывал себя тот, кто зачем-то публично сорвал с головы замужней женщины повойник.

На Русском Севере бытовал еще один обряд, связанный с обычаем покрывать голову. Это могло произойти в виде наказания по отношению к тем молодым девицам, которые чересчур вольно вели себя в добрачный период. Им могли приказать расплести девичью косу и заставить носить повойник. В этом случае вся ритуальная нагрузка прощания с девичеством, каковая, как правило, происходила в торжественной обстановке на свадьбе, игнорировалась. Косу они расплетали самостоятельно, сами же в первый раз покрывали себе голову, а потому в крестьянском обществе именовались презрительным словом «самокрутки».

Снохачество

Порой общественное мнение дополнительно карало тех, кому и без того довелось пережить немало горя. В царской России был распространен такой исключительно презираемый обычай, как снохачество. Суть его кроется в следующем: отец мужа, выбирая невесту, искал ее не столько для сына, сколько для себя. В таком случае молодой муж сразу же после свадьбы отправлялся на долговременные заработки в город, а коварный свекор оставался с молодой снохой. Юные девушки были настолько беспомощными созданиями в крестьянском обществе, что у них не было ни единого шанса отказаться от сожительства с отцом мужа. Этот обычай, повсеместно порицаемый, был невероятно распространен вплоть до самой революции. В том же случае, если преступная связь свекра и невестки становилась известной обществу, то это покрывало несмываемым позором и его, и ее.

Мелкие кражи и супружеская неверность

Если говорить о проступках не мнимых, а настоящих, то необходимо отметить две самые распространенные категории, и, соответственно, расплату за них. Речь идет о супружеских изменах и воровстве.

Как и во всяком обществе, в старой России нередки были случаи супружеской неверности. Жен, которых уличали в изменах, наказывали множеством способов. Бывало, им приходилось ползать весь день на четвереньках вокруг церкви, чтобы получить прощение в глазах Бога и людей. Иной раз крестьяне проявляли своеобразную злую фантазию. Так, например, этнографической науке известны случаи, когда неверную жену привязывали к мельничной лопасти, вращающейся на малой скорости, а перед этим ей натягивали на голову подол платья. У этого обычая был еще один (куда более жуткий вариант), заключавшийся в том, что женщину с натянутым на голову подолом привязывали на ночь к могильному кресту.

Особняком стоят обычаи, связанные с наказанием невест, которые не сумели сохранить невинность до свадьбы. Как и во многих других народных культурах, на Руси было принято демонстрировать окровавленную простыню. В том же случае, если по понятным причинам такая демонстрация оказывалась невозможной, то это считалось страшным позором. Таких невест подвергали различным наказаниям. Бывало, что утром после свадьбы на провинившуюся невесту и ее мать водружали хомуты, а потом отправляли в таком виде ходить по крестьянскому двору. Известны случаи, когда отцу невесты на празднике давали чарку с дырой на дне, что символизировало бесчестие его дочери и почиталось страшным позором.

Не менее страшным преступлением считалось и воровство. Истории известны случаи, когда заподозренных в кражах женщин били, а потом, дабы подчеркнуть непристойность такого проступка, обривали наголо.