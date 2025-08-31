Народные приметы на 1 сентября: что нельзя делать в этот день

Наши предки верили, что 1 сентября - день, когда можно загадывать желания. Чтобы помочь задуманному сбыться, нужно было заговорить тлеющие угольки, залить их водой из колодца и закопать под молодым деревом.
В этот день ходили просить прощения у тех, кого обидели.
Хозяйки знали, что 1 сентября нельзя оставлять посуду "киснуть", ее нужно мыть сразу, иначе можно разгневать домового.
Запрещено было бездельничать, а того, кто ослушается, ждут финансовые проблемы.
В этот день не стоит совершать большие покупки, сплетничать, злословить и плохо отзываться о людях.
В путешествие не рекомендовалось надевать старые вещи, иначе дорога могла не сложиться.
Нельзя было спешить - считали, что тот, кто торопится, наделает кучу ошибок.