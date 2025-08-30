Пророчество Иоанна: что будет с Россией, если вынести Ленина из мавзолея

Среди городских легенд и мистических предсказаний, связанных с Россией, одно из самых живучих — апокалиптическое пророчество о том, что стоит только вынести тело Ленина из Мавзолея, как Москва немедленно провалится под землю, а страну ждут страшные катаклизмы. Откуда взялся этот миф и есть ли в нём хоть доля правды?

Пророчество схимника Иоанна

Всё началось в 2011 году, когда в интернете появился текст, приписываемый некому старцу-схимнику Иоанну из ярославского села Никольское. Согласно этому «пророчеству», в апреле (без указания года) после выноса «лысого» из Мавзолея Москву ждёт катастрофа — она провалится в солёные воды, а вместе с ней будут затоплены Астраханская, Воронежская области и даже Санкт-Петербург. Далее описывались жуткие детали: голод, оккупация Дальнего Востока, люди, «принявшие печать антихриста», и лишь в финале — восстановление монархии и приход царя, которого приведёт сам Серафим Саровский. Пророчество тиражировалось на сомнительных сайтах и форумах, а его первоисточник остаётся анонимным.

А кто пророчил?

Впрочем, ни жития таинственного монаха-схимника, ни его достоверных фотографий, ни проверенных свидетельств о нем нигде в публикациях подобного рода не приводится. Более того, происхождением этого мрачного пророчества стали сомнительные сайты и форумы с безымянными авторами.

Похожее пророчество, связанное с выносом тела Владимира Ленина из Мавзолея, было произнесено также ныне покойной блаженной Алипией Киевской, оставившей после себя немало пророчеств. В книге «На пажити Богоматери», ставшей первой попыткой через воспоминания очевидцев рассказать православному читателю о киевской подвижнице, монахине Алипии, зафиксировано свидетельство о предречении ею войны после перезахоронения тела основателя Советского государства:

«Ни о чем не заботьтесь, ни продуктов, ни денег не собирайте, будет страшный голод и холод, война начнется, как только вынесут труп. Бедствия будут страшные, но своих людей Господь заберет раньше, до муки не допустит. Из Киева уезжать нельзя, кто останется живой и будет работать на госпредприятиях, получат по 200-300 грамм хлеба и венец».

Однако к любым пророчествам, даже изреченным канонизированными святыми, сама РПЦ относится с изрядной долей скептицизма. Так, например, отвечая на вопрос, стоит ли верить предсказаниям старцев, протодиакон Сергий Шалберов пишет: