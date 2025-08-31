Какие праздники отмечают в России 31 августа

31 августа профессиональный праздник отмечают те, кто занимается лечением животных - ветеринары, сотрудники зоопарков, рыбных хозяйств и профильных учебных заведений. Дата посвящена святым Флору и Лавру, которые считаются покровителями домашнего скота.

© СОВА

В этом году 31 августа - День шахтера, его отмечают те, кто работают в горной промышленности: проходчики, инженеры, а также жители шахтерских городов.

Это событие имеет большую историю и проходит в нашей стране уже в 78-й раз. Сама дата приурочена к трудовому рекорду Алексея Стаханова, который превысил норму добычи антрацита в 14 раз.

В 2005 году, 20 лет назад, в мире появился День блога - праздник, посвященный новостям и статьям в интернете. Личные страницы некоторых людей уже давно побили рекорды мировых СМИ, превратившись в нечто большее, чем просто истории о личном.

Также 31 августа отмечают День борьбы с провалами в памяти, профессиональный праздник Дедов Морозов, День свахи, День смеси из сухофруктов и орехов и День шепота травы.