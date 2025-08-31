Сколько дней в году муж мог спать с женой

Жизнь наших предков была подчинена строгому регламенту, который регулировал буквально всё — от праздников до бытовых мелочей. Даже интимные отношения супругов не были исключением и зависели от множества запретов и предписаний. В результате совместных ночей у мужа и жены в году набиралось не больше шестидесяти.

«Нечистые» дни

Как в языческие времена, так и после крещения Руси к menstruation относились как к периоду «нечистоты». Женщинам в эти дни запрещалось:посещать церковь, чтобы «не осквернить» святое место, готовить пищу и участвовать в общей жизни семьи, вступать в интимную близость.

Священники настоятельно рекомендовали супругам в этот период спать отдельно и даже не раздеваться в присутствии друг друга, чтобы «не впасть в грех»

Ворота в мир иной

В старину исключительной чистотой могла похвастаться только девственница. Замужняя же женщина становилась регулярно неприкасаемой. Например, в период беременности.

Славяне полагали, что женское чрево в этот период является своеобразным туннелем в потусторонний мир, а сам плод находится как бы на границе царства живых и царства мертвых. Особенно опасными считались последние 40 дней до родов и 40 дней после них, когда вся «нечисть» выходила наружу. В это время мужики также не спали со своими жёнами.

Пост, матушка!

Когда христианство упрочило свои позиции, на Руси стали соблюдать и религиозные посты. Интимная близость оправдывалась лишь одной целью – зачатием.

А во время постов и всевозможных христианских праздников подобные действия вообще были строго запрещены.

Итого

Общая продолжительность абсолютно всех религиозных постов в современном православии равняется 200 суткам.

Если принять во внимание данные факты и различные приметы (например, супруги не спали вместе во время возведения нового дома или перед навигацией), то получается, что мужики и бабы проводили вместе не так уж много ночей: всего около 60-ти в год.