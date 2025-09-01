Великую французскую революцию связали с извержениями вулканов

Сильные извержения вулканов и изменения в активности Солнца могли создать предпосылки для некоторых из самых известных восстаний, включая Великую французскую революцию.

Давно известно, что суровые условия окружающей среды — засуха, обезлесение и экстремальная жара или холод — могут привести к социальному хаосу, неурожаям и даже болезням.

Один из самых суровых климатических периодов за последнее тысячелетие, известный как Малый ледниковый период, охватил Европу и Северную Америку примерно с 1250 по 1860 год. В ту пору, когда температура упала в среднем на 1,75 °C, а количество осадков сократилось вдвое, сельское хозяйство пришло в упадок.

Ученые из Университета Тулузы сопоставили записи о 140 восстаниях за тот период с данными о солнечной активности, извержениях вулканов и изменении климата, а также с колебаниями цен на зерно и хлеб.

«Мы изучали, совпадают ли всплески беспорядков с изменениями в окружающей среде и теми вызовами, которые они создают для общества», — объясняет палеоклиматолог Давид Каневски.

Результаты исследования, опубликованные в Global and Planetary Change, показывают, что особенно холодным фазам Малого ледникового периода соответствует значительный рост социальной напряженности.

«Мы обнаружили, что за крупными извержениями вулканов, которые временно охлаждают климат, следовал социальный хаос на статистически значимых уровнях. Данные о солнечных пятнах, которые отслеживают активность Солнца и его циклы, показали, что меньшее количество солнечных пятен, связанное с более низкими глобальными температурами, совпадает с большим количеством восстаний», — уточняет исследователь.

Когда температура падала на 0,6–0,7 °C — неважно, из-за вулканической активности или сокращения солнечных пятен — происходило в среднем на 0,72 восстания в год больше; аналогичные последствия давало уменьшение количества осадков.

Но самая сильная корреляция была обнаружена при сравнении числа восстаний или революций с ценой на пшеницу и ячмень. Резкий рост цен приводил к дополнительным 1,16 восстаниям в год.

Связь неурожая с голодом, ценами и, как следствие, социальной напряженностью очевидна. Однако некоторые страны, например Англия, по которым погодные потрясения, несомненно, ударили тогда столь же болезненно, адаптировались и переживали кризисы лучше, чем другие.

Исследователи полагают, что хотя климат не был прямой причиной волнений, условия окружающей среды запускали каскад событий, которые вели к нехватке продовольствия, что подтверждается ростом цен на зерно. Это, в свою очередь, могло побудить людей восстать против власти.

«Нехватка продовольствия похожа на высохший лес после долгой засухи, — сравнивает Каневски. — Когда к этому добавляются политические или социальные проблемы, они могут стать искрой».

Один из самых экстремальных периодов потрясений последовал за извержением вулкана Лаки в Исландии в июне 1783 года, которое привело к повышению уровня диоксида серы в атмосфере и оказало охлаждающее воздействие на климат. В последующий период, с 1788 по 1798 год, произошел пик — 1,4 восстания в год, включая Великую французскую революцию.

Изучение Малого ледникового периода может дать представление о проблемах, с которыми человечество столкнется согласно будущим климатическим прогнозам.

«Нынешнее изменение климата может быть гораздо более разрушительным», — предупреждает Каневски.

В этом исследовании выявлена корреляция, но не причинно-следственная связь, говорит Тим Фланнери из Австралийского музея в Сиднее.

«С такой же вероятностью люди могут впасть в хаос, мигрировать, покончить с собой или сделать что-то еще в стрессовый период, как и начать восстание, — объясняет он. — Я не говорю, что это неправильно, но не думаю, что это большой шаг вперед по сравнению с тем, что мы знали раньше. Так что необходим гораздо более глубокий анализ».

Прямые эффекты изменения климата — это лишь часть уравнения, добавляет Джереми Мосс из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее: «Часто не менее важно то, как и почему люди и природные системы становятся уязвимыми для этих опасностей и что мы делаем в ответ на такие уязвимости».