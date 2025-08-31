Какие приметы у младенцев считали «печатью дьявола»

В Средние века рождение ребенка было не только радостью, но и тревогой. Любой физический изъян младенца мог стать для него и всей семьи смертным приговором. Общество, не знавшее генетики, объясняло аномалии происками нечистой силы, видя в них «печать дьявола» или «метки Сатаны». Носителей таких отметин ждала неминуемая гибель или изгнание.

Сформировался целый перечень «дьявольских» признаков, по которым судили о связи с темными силами.

Каталог «дьявольских» меток

Родимые пятна. Особенно выпуклые и покрытые волосами. Для мальчиков «дьявольским» считался красный цвет, для девочек — лиловый. Считалось, что такой младенец — посланец зла, несущий погибель. Любопытно, что современная медицина, хотя и отвергает мистику, находит в этом свое зерно. Как отмечает к.м.н. И. Щербинин, подобные пигментные образования могут быть маркерами предрасположенности к онкологии и сигнализировать о непредсказуемых реакциях организма на лекарства, в том числе и на нестандартное поведение во время терапии.

Рыжий цвет волос. Рыжина, особенно у девочек, безоговорочно причисляла ребенка к «ведьминскому отродью». Этот предрассудок был настолько силен, что породил выражение «метить шельму» — изначально так называли практику окрашивания волос рабам-язычникам хной, чтобы отметить их низкий статус.

Большой живот. Увидев пухлого младенца, люди не умилялись, а трепетали. Это считалось явным признаком склонности к чревоугодию — одному из семи смертных грехов, а значит, прямым указанием на дьявольское влияние.

Генетические аномалии. Любое отклонение от нормы — сросшиеся пальцы («копыто дьявола»), горб, рудиментарный «хвостик», отсутствие мочки уха — трактовалось как знак того, что ребенок сотворен по подобию Сатаны. Примечательно, что сросшиеся пальцы на ноге были у Иосифа Сталина, а крупные красные родимые пятна — у Лаврентия Берии.

Генетика против суеверий

Современная наука смотрит на эти «метки» иначе. Как поясняет доктор биологических наук В. Сапунов, многие из этих признаков с точки зрения генетики действительно могут указывать на мутации или наследственные заболевания. Не имея возможности их лечить, наши предки интуитивно боялись таких проявлений, придавая им мистическое, «дьявольское» значение. Их жестокость была порождена не злобой, а страхом перед необъяснимым и желанием защитить общину от потенциальной угрозы.

Таким образом, «печать дьявола» была не просто предрассудком, а примитивной попыткой идентифицировать генетические аномалии, которые сегодня наука учится понимать и корректировать.