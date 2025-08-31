Какой народ наводил ужаса на всю Российскую империю

Этнографы Российской империи были единодушны: на Кавказе не было народов воинственнее местных горцев. Но даже среди этого сурового края были те, чья отвага и бесстрашие внушали особое уважение и трепет. К числу таких народов принадлежали ингуши — люди, чья честь стоила дороже жизни.

© РИА Новости

«Не дорожат ни чужой, ни своей жизнью»

В 1859 году исследователь Владимир Лядов в своем труде «Кавказ в физическом и этнографическом отношении» дал ингушам емкую характеристику. Он отмечал их удивительную вспыльчивость и то, что каждое бранное слово, сказанное в их адрес, воспринималось как смертельное оскорбление, требующее кровавой мести.

«Они не дорожат как чужой жизнью, так и своей, вследствие чего отличаются удивительным геройством», — писал Лядов.

Эта черта, по его наблюдениям, была присуща не только мужчинам, но и женщинам, которые предпочитали гибель любому унижению.

Братья и соперники

Ингуши, вместе с чеченцами, относятся к вайнахской группе народов. Их объединяют схожий язык, обычаи и воинственный дух. История знала периоды их крепкого союза и моменты жестоких столкновений между отдельными родами (тейпами). Царская администрация даже использовала это противостояние, нанимая ингушей для защиты от набегов чеченских горцев.

Но несмотря на внутренние распри, их родство порождало глубокое уважение друг к другу. Ярче всего это проявилось в истории с знаменитым чеченским абреком Зелимханом.

Как ингуши спасли абрека Зелимхана

В апреле 1910 года отряд Зелимхана, прославившегося как кавказский Робин Гуд, ограбил банк в Кизляре. Спасаясь от преследования, он нашел убежище в ингушском ауле Коки, входящем в тейп кокурхой.

О том, где находится Зелимхан, узнал глава назрановского округа грузинский князь Андроников. На встрече со старейшинами аула представитель власти потребовал выдать бандита и его людей. Андроников сказал ингушам, что не просит их совершать предательства. Они просто должны попросить Зелимхана вернуться обратно в Чечню. Если абрек уйдет из аула, то все его население на 50 лет освободится от уплаты налогов, в обратном случае родовые башни будут уничтожены, а жители выселены со своих земель.

Старейшины решили, что по горским законам гость — подарок Бога и позор хозяину, не сумевшему защитить его. Ингуши отказали князю, после чего правительственные войска окружили селение. Из числа местных юношей было выбрано 12 человек, которые неожиданным прорывом вывели чеченца Зелимхана за пределы аула, при этом половина из них погибла. За ослушание родовые башни тейпа кокурхой разрушили, а 320 ингушей выслали в Сибирь. Этот эпизод ярко демонстрирует, как легко склонные к грабежу ингуши проявляли благородство, и самопожертвование, если того требовал горский кодекс чести.