«Детей строили в живые заслоны». 21 год назад в Беслане захватили школу

21 год назад, 1 сентября 2004 года, группа из 32 чеченских боевиков во главе с Русланом Хучбаровым захватила школу № 1 в городе Беслане. В руках террористов, которые требовали вывода российских войск из Чечни и независимости региона, оказались 1388 заложников, в основном дети. Без еды и воды они провели в плену у боевиков долгих три дня, а штурм школы, начавшийся 3 сентября, обернулся трагедией, потрясшей весь мир. Историю тех страшных событий вспомнила «Лента.ру».

© РИА Новости

Боевики захватили школу № 1 в День знаний

1 сентября 2004 года к зданию школы № 1 в Беслане, во дворе которой проходила торжественная линейка в честь Дня знаний, подъехали тентованный грузовик ГАЗ-66 и легковой ВАЗ-2107. Из них выпрыгнули боевики, вооруженные автоматами: они начали стрелять в воздух и погнали в здание школы детей, а также их родителей и родственников.

Террористы окружили школу, лишив учеников возможности сбежать. Тем не менее части старшеклассников все же удалось не попасть в ловушку.

«Подъехав к школе, эти нелюди принялись стрелять и загонять внутрь всех без разбора», — полковник милиции Сослан Сикоев, в 2004 году — заместитель министра внутренних дел Республики Северная Осетия — Алания.

Первыми жертвами нападения стали двое мужчин, которых в знак устрашения застрелили боевики. Сами террористы также понесли первые потери — одного из них ликвидировал местный участковый, прибежавший на звуки стрельбы.

Заложников распределили по нескольким помещениям. Большая часть оказалась в спортзале, где за ними было проще следить боевикам, остальных загнали в тренажерный зал, душевые и класс. Помещения с людьми заминировали при помощи бомб на основе мин МОН-90, заряд каждой из которых был эквивалентен шести килограммам тротила.

«В зале нам приказали сесть на пол и начали быстро минировать зал. Две большие взрывчатки они положили в баскетбольные корзины, затем через весь зал протащили провода, к которым привязали взрывчатки поменьше. В течение десяти минут весь спортзал был заминирован», — бывшая заложница Рита Гаджинова.

Террористы учли опыт захвата заложников на Дубровке в 2002 году, когда сотрудники спецслужб при штурме использовали газ, формула которого до сих пор засекречена. Чтобы исключить такой сценарий, боевики в Беслане сразу разбили все окна в школе, а затем заставили мужчин-заложников возводить баррикады и оборудовать огневые точки.

При этом говорить пленникам разрешили только на русском языке. Когда один из заложников попытался успокоить своих детей по-осетински, террористы без раздумий отправили его на тот свет.

Террористы потребовали вывода войск из Чечни

Вскоре после захвата школы № 1 в Беслане был создан оперативный штаб, который в 10:30 утра 1 сентября возглавил глава Республики Северная Осетия — Алания Александр Дзасохов. Однако фактическим руководителем штаба стал глава республиканского Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Валерий Андреев.

О событиях в Беслане сообщили президенту РФ Владимиру Путину, который в тот момент находился в Сочи. После этого глава государства отменил свою поездку в Карачаево-Черкесию и вылетел в Москву для экстренного совещания с руководителями силовых структур.

Директор ФСБ Николай Патрушев направил в Беслан бойцов групп «Альфа» и «Вымпел» Центра специального назначения (ЦСН) спецслужбы. На многоэтажках вокруг захваченной школы спецназовцы оборудовали позиции для снайперов, которые вели непрерывное наблюдение, а также приступили к активной разведке вокруг здания.

«Мы изучали местность с моим коллегой — перебегали между пятиэтажками и гаражами. Нам было необходимо выявлять огневые точки боевиков, чтобы понять, как и насколько хорошо у них было организовано наблюдение в дневное время», — Андрей Кумов, в 2004 году — замначальника 4-го отдела Группы «Альфа» ЦСН ФСБ России.

Александр Дзасохов попытался созвониться с находившимся в международном розыске и жившем в Европе Ахмедом Закаевым (включен в России в список террористов и экстремистов), доверенным лицом лидера Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Аслана Масхадова.

Несмотря на обещания Закаева, что Масхадов вмешается в ситуацию, глава ЧРИ не сделал ничего, чтобы как-то повлиять на террористов. Между тем в связи с событиями в Беслане состоялось экстренное заседание Совбеза ООН, участники которого осудили захват заложников и заявили о необходимости их немедленного освобождения.

Сами террористы требовали вывода федеральных войск из Чечни и освобождения боевиков, атаковавших Назрань 22 июня, при этом они были согласны говорить лишь с главой Северной Осетии Дзасоховым. Однако на деле единственным, с кем лично встретились и пообщались боевики, стал экс-глава Ингушетии Руслан Аушев.

Боевики удерживали заложников три дня

После переговоров с Русланом Аушевым террористы согласились освободить 26 женщин с грудными детьми, которых немедленно доставили в больницу. В те дни в Северной Осетии стояла жара: горячий воздух свободно гулял по помещениям школы № 1 из-за разбитых окон, а заложники страдали от отсутствия воды.

При этом боевики отказывали переговорщикам в просьбах передать детям и женщинам воду, еду и медикаменты, из-за чего заложникам приходилось есть лепестки цветов, принесенных на 1 сентября. Когда кто-то из боевиков не выдержал страданий детей и налил им воды из крана в туалете, главарь Руслан Хучбаров впал в ярость и приказал сломать все краны в здании.

«На третий день от жажды мой язык уже распух, десны воспалились, слюны не было, все внутри пересохло до такой степени, что я отплевывалась собственной кожей. В шаге от меня лежала молоденькая девчонка с глазами, вылезшими из орбит, как у выдернутой из воды рыбы», — бывшая заложница Лариса Сидакова.

В какой-то момент находившиеся в полуобморочном состоянии пленники просто перестали реагировать на угрозы своих мучителей. Все это время офицеры спецназа прорабатывали различные варианты штурма, сталкиваясь при этом с откровенной враждебностью доведенных до отчаяния местных жителей, чьи близкие томились в школе № 1.

Порой бойцам из страха за жизни детей даже грозили стрелять в спины, если те пойдут на штурм. 3 сентября офицеры «Альфы» и «Вымпела» отправились в один из соседних населенных пунктов, где находилась школа, по планировке аналогичная той, что захватили террористы. Бойцы собирались тренироваться там для будущей штурмовой операции.

Штурм захваченной школы обернулся трагедией

Около 11:00 3 сентября террористы согласились выдать тела 20 мужчин, расстрелянных в школе № 1 в первый день захвата. Забирать тела должны были специально прибывшие для этого сотрудники МЧС — в тот момент ничто не предвещало обострения ситуации.

«На наших глазах спасатели погрузили несколько тел, и вдруг с промежутком в несколько секунд раздались очень мощные взрывы. Казалось, от них вздрогнула земля», — полковник милиции Сослан Сикоев, в 2004 году — заместитель министра внутренних дел Республики Северная Осетия — Алания.

Боевики тут же открыли огонь по спасателям: Дмитрий Кормилин погиб на месте, а Валерий Замараев позже скончался от потери крови. Как выяснится некоторое время спустя, в школе сработала одна из бомб — вероятно, из-за жары и нарушения правил обращения со взрывчаткой.

Шокированные заложники даже не успели понять, что случилось — они сразу стали прыгать из окон школы, а боевики стреляли им вслед из автоматов и гранатометов. За считаные минуты не стало 29 человек. Между тем к школе срочно прибыл спецназ — и сразу, «с колес» пошел на штурм.

«Наша штурмовая группа рванула к стенам школы на двух БТР. По нам открыли огонь со второго этажа и из мансарды. Стреляли веером из пулеметов и автоматов, прикрываясь детьми, из которых строили живые заслоны», — Андрей Кумов, в 2004 году — замначальника 4-го отдела Группы «Альфа» ЦСН ФСБ России.

Бойцы спецназа прорвались в здание с трех направлений: через библиотеку, тренажерный зал и с южной стороны здания — через столовую. Спецназовцы вели огонь одиночными выстрелами, прицельно ликвидируя террористов, и старались вызвать огонь на себя, чтобы уберечь детей — иногда ценой своей жизни.

Так, во дворе школы от пули снайпера погиб подполковник «Вымпела» Дмитрий Разумовский. В ходе боя в столовой, где было много детей, героически погиб другой офицер «Вымпела» — Андрей Туркин. Он успел ликвидировать одного из боевиков, а второй, убегая, бросил в помещение гранату, и Туркин накрыл ее собой, защитив заложников от осколков.

В ходе штурма спецназ уничтожил 30 боевиков, еще двоих, пытавшихся сбежать, милиционеры задержали около школы. В результате теракта погибли 334 заложника, в том числе 186 детей. Свои жизни в бою отдали три бойца спецназа «Альфа» и семь бойцов «Вымпела» — таких потерь в ходе одной операции у этих подразделений не было ни до, ни после Беслана.