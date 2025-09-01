День в истории: памятные события 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, в России отмечают День знаний. 21 год назад произошел теракт в школе Беслана, 86 лет назад с нападения Германии на Польшу началась Вторая мировая война, 770 лет назад была основана крепость Кенигсберг (современный Калининград). Главные события дня — в традиционном обзоре "Реального времени".

Кто родился: Эдгар Берроуз и Валерий Легасов

1651 — русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича Наталья Нарышкина (скончалась 4 февраля 1694 года). Мать первого русского императора Петра I.

1875 — американский писатель Эдгар Берроуз (скончался 19 марта 1950 года). Наибольшей популярностью пользовались его произведения из серии "Тарзан, приемыш обезьян".

1936 — советский ученый, химик-неорганик Валерий Легасов (скончался 27 апреля 1988 года). Был одним из руководителей Курчатовского атомного института, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Впоследствии Легасов создал концепцию безопасности человечества в развивающемся технологичном мире.

1956 — директор Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Данис Нургалиев.

1958 — советский и российский актер Сергей Гармаш.

1967 — президент Федерации биатлона Татарстана, управляющий группой компаний "Казанские стальные профили" Ильдар Нугманов.

Кто скончался: Франсуа Мориак и Владислав Крапивин

1910 — русский химик-органик Александр Зайцев (родился 2 июля 1841 года). Работал в Казанском университете, был учеником Бутлерова. В числе учеников Зайцева — академик Арбузов-старший.

1970 — французский писатель, нобелевский лауреат Франсуа Мориак (родился 11 октября 1885 года).

2020 — советский и российский детский писатель Владислав Крапивин (родился 14 октября 1938 года). В числе лучших его произведений — "Мальчик со шпагой", "Трое с площади Карронад", "Голубятня на желтой поляне", "Журавленок и молнии".

2020 — советский и российский актер Борис Клюев (родился 13 июля 1944 года).

Праздники: День знаний

День знаний. Праздник учредили в 1984 году указом президиума Верховного Совета СССР.

День государственности Кабардино-Балкарской Республики. Учрежден в 1997 году по случаю принятия новой Конституции КБР.

События в истории: основали ТАСС, началась Вторая мировая война, обнаружили обломки "Титаника"

1255 — была основана крепость Кенигсберг. С 1946 года город носит название Калининград.

1902 — во Франции состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма "Путешествие на Луну".

1904 — в Санкт-Петербурге появилось первое официальное российское информационное агентство, задачей которого было "сообщать внутри империи и за границей политические, финансовые, экономические, торговые и другие имеющие общественный интерес сведения". Сегодня оно известно как ТАСС.

1910 — в подмосковном селе Апрелевка открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок. В Российской империи началось их серийное производство.

1919 — был основан будущий Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) имени Герасимова.

1939 — Германия напала на Польшу. Так началась Вторая мировая война.

1964 — советские зрители впервые увидели детскую телепередачу "Спокойной ночи, малыши!".

1985 — в Атлантическом океане обнаружили обломки лайнера "Титаник".

1999 — президенты России и Татарстана подписали указы "О праздновании 1000-летия основания города Казани".

2004 — в Беслане (Северная Осетия) банда боевиков захватила учащихся, их родственников и учителей школы №1. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 186 детей.

2020 — в Казани открыли полилингвальный комплекс "Адымнар — путь к знаниям и согласию".

2021 — Рустам Минниханов, на тот момент президент Татарстана, открыл тематический парк развлечений "Союзмультпарк".