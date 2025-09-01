Народные приметы на 2 сентября: что нельзя делать в этот день

На Руси пророка Самуила считали заступником мужчин, поэтому в такое время чествовали представителей сильного пола.

У женщин день протекал в трудах и заботах. Для домочадцев готовили вкусные блюда. А в огороде дергали морковь и свеклу. Считалось, что чем ниже девушка кланяется грядке, тем больше достанется здоровья.

Были у наших предков и свои запреты. Так, 2 сентября нельзя ругаться, выяснять отношения, ревновать - к длительной ссоре.

Нежелательно стричь волосы и ногти, чтобы не привлечь болезни.

Не самый удачный день для новых знакомств, особенно в деловой сфере. Пользы они не принесут.

Мужчинам нельзя ходить в старой, грязной, мятой одежде и проводить время в одиночестве - к финансовым проблемам и ссорам с близкими.

Не стоит ремонтировать забор - можно привлечь в дом воров.