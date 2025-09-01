Похороны Суворова: чем они поразили очевидцев

Бывают похороны, которые становятся событием не просто печальным, а знаковым. Прощаясь с великим человеком, современники прощаются с целой эпохой. Так было с Виктором Гюго, хоронившим эпоху романтизма. Так было и в России 18 мая 1800 года, когда Санкт-Петербург провожал в последний путь Александра Васильевича Суворова — последнюю великую фигуру блистательного века Екатерины.

Опала и кончина

Отношения великого полководца с новым императором, Павлом I, не сложились сразу. Причины были комплексными: и слава, добытая при нелюбимой матери Павла, Екатерине II, и столкновение двух независимых характеров, и, возможно, монаршая зависть к народной любви генералиссимуса.

Триумфатор Швейцарского похода, вернувшийся в Россию на пике мировой славы, вместо почестей вновь получил опалу. Формальным поводом стала мелкая служебная оплошность, но истинной причиной была застарелая неприязнь императора. Измученный болезнями и глубоко уязвленный несправедливостью, Суворов поселился у родственника, где его состояние резко ухудшилось.

О его последних мгновениях ходят легенды. По одной из них, умирающий полководец нашел в себе силы пошутить, посоветовав своему родственнику-стихотворцу: «Митя, ведь ты хороший человек, не пиши стихов. А уж коли не можешь не писать, то, ради Бога, не печатай». По другой, более суровой версии, он ответил посланцу царя: «Я готовлюсь отдать отчёт Богу, а о государе я теперь и думать не хочу…».

Похороны Суворова

Тот факт, что умер полководец, еще совсем недавно поразивший своими дарованиями всю Европу, скоро разлетелся по всему Петербургу. Люди видели в нем последний отголосок величественной Екатерининской эпохи, поры, которая прославила Россию и поставила утопавшую ранее в дрязгах дворцовых переворотов страну вровень с мировыми державами. Нашлось огромное множество желающих проститься с полководцем-триумфатором. Впрочем, не обошлось без накладок: гроб с телом полководца оказался слишком широк, а поэтому не пролезал в узкий дверной проем комнаты, где Суворов испустил последний вздох. Поэтому было принято решение спустить тело с балкона, эту ответственную миссию взяли на себе ветераны гренадерских войск, ранее служившие под началом полководца.

Нет ясности в том, что делал Павел Петрович в час похорон Суворова. Существует три основные версии. Согласно одной из них, он ожидал появления процессии в Александро-Невской лавре, но из-за заминки с гробом не дождался, но встретил процессию на обратном пути. Согласно другой – он случайно попался на пути движения процессии. Советская историографическая традиция в этом отношении отличалась наибольшей лаконичностью и утверждала, что император просто не захотел присутствовать на прощании с опальным подчиненным. Вообще власть стремилась придать похоронам как можно более скромный, кулуарный характер, тем самым как бы умалив достижения полководца. Но к тому времени он, фактически, находился в негласном звании национального героя, любимца страны, поэтому в Петербурге стоял великий плач по усопшему.

Литератор Николай Греч, бывший свидетелем тех событий, оставил следующие воспоминания: «Мы не могли добраться до его дома. Все улицы были загромождены экипажами и народом. Не правительство, а Россия оплакивала Суворова... За гробом шли три жалких гарнизонных батальона. Зато народ всех сословий наполнял все улицы, по которым везли его тело, и воздавал честь великому гению России».

Погребение прошло в нижней Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. Вообще в какой-то мере можно рассматривать похороны Суворова как демонстрацию, некую предтечу событий 1801 года (в этот год в результате заговора был убить Павел I). Вообще этот правитель не был любим подчиненными и то демонстративное пренебрежение героем, продемонстрированное в день похорон Суворова, действительно могло приблизить бесславный конец монарха.