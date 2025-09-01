Как появился «Рено Русский»

105 лет назад началась история отечественного танкопрома. 31 августа 1920 года в Нижнем Новгороде прошли первые испытания танка «Рено Русский». Машина была разработана на основе французского лёгкого танка Renault FT-17. Опыт его создания заложил фундамент в дальнейшее развитие отечественного танкостроения. Уже в 1930-е годы советская промышленность обрела компетенции по разработке полностью самобытных образцов бронетехники, которые успешно применялись в Великой Отечественной. О зарождении и начальном этапе развития отечественного танкопрома в интервью RT рассказала Светлана Неймышева — историк, директор выставочного комплекса «Уралвагонзавода».

Россия была одним из пионеров развития бронетехники. В 1914 году в императорской армии появилась 1-я автомобильная пулемётная рота с броневиками отечественной разработки. Это было первое полноценное бронеподразделение в мире. Позже штабс-капитан Виктор Поплавко разработал штурмовую бронемашину для преодоления колючей проволоки.

В 1915 году молодой конструктор Александр Пороховщиков разработал бронированную машину «Вездеход». Несмотря на то что она передвигалась на одной гусенице, у неё были все элементы современного танка, включая вращающуюся башню с пулемётом.

Также в Российской империи был создан «Царь-танк» конструкции Николая Лебеденко. Внешне он напоминал скорее орудийный лафет на трёх колёсах. Машина вооружалась двумя 76-мм пушками.

RT поговорил со Светланой Неймышевой, историком, директором выставочного комплекса «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») о зарождении и начальном этапе развития отечественного танкопрома.

Первый серийный танк

— Насколько удачным был проект «Рено Русского» и почему за основу большевики взяли именно «Рено», а не какую-то другую машину?

— Мы отмечаем дату 31 августа как начало истории отечественного танкостроения. В этот день наша страна обзавелась своим первым серийным танком — «Рено Русский». Хотя это была очень маленькая серия танков, выполненных практически кустарным способом по образу и подобию французского Renault FT.

История первенца отечественного танкостроения началась весной 1919 года. Один из трофейных «Рено», захваченных Красной армией в боях с французскими интервенционными частями под Одессой, разобрали, погрузили в вагоны и отправили в Нижний Новгород на завод «Красное Сормово», где эту машину изучили и воссоздали. 31 августа 1920 года первый «Рено Русский» своим ходом покинул заводской цех.

«Рено Русский» вооружался 37-мм нарезной скорострельной пушкой Гочкиса и 8-мм пулемётом. Броня танка составляла 16 мм в лобовой части корпуса и 8 мм по бортам, чего для того времени было вполне достаточно.

Renault FT-17 для постройки первого отечественного танка был выбран неслучайно. Эту машину по праву можно назвать прародителем всех ныне существующих танков. Предложенная французами компоновка с боевым отделением в средней части, отделением управления в носу, моторно-трансмиссионным отсеком в кормовой части и вращающейся башней была революционной на тот момент. Поэтому многие страны, включая Россию, взяли «Рено» за основу при разработке своих танков.

© «Рено Русский» // Концерн УВЗ

— Почему в Российской империи так и не был создан первый танк? Почему приходилось искать столь востребованную технику за рубежом?

— Российская империя просто не успела создать свои средние танки. Всему виной, безусловно, экономическая и политическая обстановка в стране в первом десятилетии XX века. На разработку собственной бронетехники не было ресурсов, приходилось довольствоваться иностранными образцами.

Вместе с тем мысли о собственном танке уже тогда были у наших конструкторов. Можно вспомнить «Царь-танк» конструкции Лебеденко. Машина страшно понравилась императору Николаю II, но на испытаниях в 1917 году плохо себя показала.

Самым перспективным образцом являлся доработанный бронеавтомобиль «Остин-Путиловец», который снабдили колёсно-гусеничным движителем по проекту российского инженера Адольфа Кегресса. Несколько таких образцов собрали уже в годы Гражданской войны. Получилась во многом приближенная к танку машина.

Смелых и амбициозных идей в Российской империи было много. Но политическая ситуация и развал революционных лет не позволили сделать последний шаг для создания серийного танка. Эта задача была выполнена при большевиках разработкой «Рено Русского».

— Как было организовано производство «Рено Русского»? Какую роль этот опыт сыграл в создании первых серийных отечественных танков?

— Как я уже говорила, производство первых танков было почти кустарным. Поскольку многих оригинальных запчастей просто не было, их приходилось изготавливать самостоятельно. Порой дорабатывали детали с помощью напильника. Особенно это касалось коробки передач, которую пришлось воспроизводить с нуля по французским чертежам.

© Танк МС-1 (Т-18), созданный на основе «Рено Русского» // Концерн УВЗ

Выбор завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде был неслучаен — это один из старейших заводов с длинной историей и традициями. Там умели работать с бронёй, выпускали бронепоезда и бронированные суда. К работе над «Рено Русским» были также привлечены специалисты завода «Красный Путиловец» и Ижорского завода в Ленинграде.

Буквально за девять месяцев «сормовцам» удалось поставить машину на ход и начать её серийный выпуск. «Рено Русские», кстати, получили свои личные имена: «Борец за свободу тов. Ленин», «Парижская Коммуна», «Карл Маркс», «Лев Троцкий», «Лейтенант Шмидт», «Карл Либкнехт», «Красный борец», «Красная звезда», «Пролетарий», «Свободная Россия», «Черноморец», «Буря», «Керчь» и «Победа».

Конечно, опыт, полученный при создании «Рено Русского», сыграл важнейшую роль в развитии отечественного танкостроения. Мы изучили детище французов, сделали определённые выводы, обратили внимание на технологические решения, которые в дальнейшем были воплощены на серийных отечественных машинах типа МС-1 (Т-18).

— Насколько в принципе большевики осознавали важность создания в стране собственной танкостроительной школы? И когда СССР обрёл свою конструкторскую школу и полноценную танкостроительную промышленность?

— По опыту Первой мировой все поняли, что танк — это мощная сила, способная прорывать оборонительные рубежи и уничтожать всё на своём пути. Большевики осознали, что созданием танкового парка необходимо заниматься целенаправленно. Нужно было готовить квалифицированные кадры рабочих, конструкторов, технологов, испытателей, строить новые заводы.

Весомые плоды системная политика большевиков стала приносить уже к 1930-м годам. В 1932-м в СССР появился первый всесоюзный орган, который занимался непосредственно танковым производством. Им стал Специальный трест машиностроения. В дальнейшем в его подчинение перешли ведущие заводы страны — машиностроительный завод имени Ворошилова, «Красный Октябрь» в Ленинграде, завод ВАТО (Всесоюзное автотракторное объединение. — RT) в Москве и Харьковский паровозостроительный завод.

Поначалу советские специалисты опирались на зарубежный опыт. Но мы никогда слепо не копировали иностранные решения, брали всё лучшее и развивали. Параллельно шла работа по адаптации зарубежных машин и разработка собственных оригинальных проектов.

Так, например, развивался конструкторский талант Михаила Кошкина — создателя легендарного Т-34. Свою профессиональную карьеру танкостроителя Кошкин начал в Ленинграде, где работал над созданием танка с противоснарядной бронёй.

Самобытная танкостроительная школа сформировалась в СССР к концу 1930-х годов. С этого периода наша страна выпускала танки собственной конструкции с высокими боевыми качествами.

— Бурное развитие бронетехники перед Второй мировой требовало выработки адекватной тактики её применения. Из каких принципов исходило руководство РККА?

— С развитием бронетехники появилось разделение танков по классам — лёгкий, средний и тяжёлый. В Красной армии танки разделяли по массе, а в Германии, например, исходили из огневой мощи машины. Свою «Пантеру» (PzKpfw V Panther) немцы считали средним танком, хотя с её массой в 45 т это уже был тяжёлый танк по нашей классификации.

Подходы к танкостроению также отличались. Немецкие танки, особенно во второй половине Второй мировой, проектировались больше под задачи борьбы с неприятельскими танками. «Тигры» и «Пантеры» были очень грозными соперниками, но их было сравнительно немного.

Мы же исходили из первоочерёдности ведения манёвренных боёв, для которых намного важнее были подвижность, проходимость, удобство в управлении машиной и ключевое — массовость танков. Чей подход правильный, показал итог Второй мировой. Недаром немецкий военачальник Гудериан настаивал на том, чтобы Германия сосредоточилась на производстве «танков-солдат» — Panzer IV, а не на дорогих и сложных «кошках». К счастью для нас, он не был услышан высшим нацистским руководством.

При этом на начальном этапе войны Красная армия проигрывала немцам. Достаточно вспомнить драматичное танковое сражение под Дубно. Это была самая крупная танковая битва начального периода Великой Отечественной, развернувшаяся с 28 по 30 июня 1941 года на Юго-Западном фронте.

Под Дубно наши танкисты отважно сражались с захватчиками, но исход битвы был предрешён. Сказались системные проблемы Красной армии того периода. Это недостаток боевого опыта, слабая техническая готовность танков, проблемы со снабжением и автотранспортом. Перед войной СССР располагал крупными механизированными соединениями (механизированными и танковыми корпусами), но они не были до конца укомплектованы, а экипажам не хватало выучки и слаженности.

Однако командование Красной армии быстро училось. После битвы за Москву военное руководство страны приступило к формированию принципиально новых ударных бронетанковых соединений, способных проводить успешные танковые операции. Прежде всего мы нарастили выпуск Т-34 и КВ с противоснарядным бронированием.

В СССР была проделана огромная работа по подготовке личного состава танковых войск, что, безусловно, повысило эффективность применения танков и снизило потери среди техники и экипажей.

— Помимо собственной бронетехники, в период Великой Отечественной Красная армия достаточно широко использовала технику, поставлявшуюся по ленд-лизу. Какие модели зарубежных танков оказались наиболее успешными?

— Лучше всего себя показали американские «Шерманы» (M4 Sherman) различных модификаций. Танк простой, достаточно надёжный и с хорошим вооружением. Наряду с мощным 76-мм орудием «Шерман» имел одноплоскостной стабилизатор. Это крайне полезное изделие, конечно, устанавливали не на все машины, но «американец» стал первым в мире танком, получившим его.

Многие наши танкисты положительно отзывались о «Шерманах». В Красной армии их называли «Эмча». Пожалуй, самым известным нашим «шермановодом» был Герой Советского Союза Дмитрий Лоза. После войны он написал целую книгу «Танкист на «иномарке», где рассказал свою историю службы на этой машине.

Конечно, у «Шермана» были и недостатки. Прежде всего это его габариты, высокий центр тяжести, трудности с эксплуатацией зимой, когда обрезиненные гусеницы «американца» пробуксовывали на снегу и на льду. Но в целом танк был очень неплохой.

Что касается поставлявшейся по ленд-лизу британской техники, то она значительно уступала «Шерману». Основным недостатком британских «Матильд» (Matilda) и «Черчиллей» (Churchill) были слабые орудия и низкая проходимость.

— Как бы вы оценили вклад танковых войск в успехи РККА? И что дал опыт Великой Отечественной в плане дальнейшего развития отечественного танкостроения?

— Наши танки показали себя очень хорошо в ходе Великой Отечественной войны, мы прошли на них всю Европу. По совокупности характеристик они превосходили немецкие машины. Простота, надёжность и массовость победили.

К 1945 году в СССР сформировались мощнейшие танкостроительные центры, в том числе в Нижнем Тагиле, Челябинске, Омске. Советский Союз превратился в, пожалуй, крупнейшую танковую державу в мире.

После Великой Отечественной танки стали рассматриваться как главная ударная сила сухопутных войск СССР. Мы поняли, что за танками на тот момент будущее. Поэтому в эпоху холодной войны наше танкостроение развивалось ускоренными темпами. Произошёл значительный рост не только количества, но и качества советской бронетехники. Взращивались инженерные кадры, которые совершенствовали танки с учётом реального опыта боевого применения.

Что уж говорить, большинство ведущих конструкторов сами прошли войну и не понаслышке знали, что такое танк. Один из них — Леонид Карцев, создатель и главный конструктор танков Т-54А, Т-54Б, Т-55, Т-62, первого в мире серийного ракетного танка ИТ-1. Именно он заложил основу будущего Т-72, который, пусть и с очень серьёзными изменениями, до сих пор служит в наших войсках.

В этом году Россия отмечает 105-летие танковой промышленности. Начав с «Рено Русского» в далёком 1920-м, наша страна довольно быстро создала самобытную танкостроительную школу. По многим параметрам отечественные танки превосходили и по-прежнему превосходят зарубежные аналоги. Концерн «Уралвагонзавод» продолжает оставаться достойным преемником советского танкопрома и локомотивом развития отрасли, что особенно ярко видно в условиях проведения специальной военной операции.