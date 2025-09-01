Найдено подтверждение скрещивания неандертальцев с современными людьми

Международная группа ученых выявила самое древнее физическое подтверждение скрещивания неандертальцев с современными людьми — останки пятилетнего ребенка. Возраст скелета — около 140 тысяч лет. Результаты исследования опубликованы в журнале l'Anthropologie (l'An).

Хотя останки были найдены еще 90 лет назад в пещере Схул на горе Кармель в Израиле, полноценное исследование провели только сейчас. Ученые создали 3D-модели черепа и челюсти ребенка с помощью микрокомпьютерной томографии.

Анализ показал необычное сочетание признаков: форма черепа напоминала Homo sapiens, а строение нижней челюсти, анатомия внутреннего уха и особенности кровоснабжения указывали на неандертальское происхождение.

Открытие переносит хронологию начала межвидовых контактов более чем на 100 тысяч лет назад. До сих пор самым ранним известным случаем считался «ребенок из долины Лапедо» в Португалии возрастом около 28 тысяч лет.

Исследователи предполагают, что на Ближнем Востоке местные группы неандертальцев постепенно ассимилировались с мигрировавшими из Африки Homo sapiens, формируя гибридные популяции.