Как мимолетное виденье: забытые браки советских звезд

Да, сейчас постепенно забываются лица любимых советских актеров, особенно молодые. Как забываются и некоторые факты из их биографии, как-то ранние и непродолжительные браки. Честно говоря, после этих фотографий возникает чувство, что все актеры и актрисы СССР так или иначе были когда-то женаты.

Например, Анастасия Вертинская, будучи невероятно красивой женщиной, привлекала внимание самых видных и звездных мужчин страны. Ее мужьями были Никита Михалков и Александр Градский, однако сейчас мало кто вспомнит эти необычные союзы.

Анастасия Вертинская и Никита Михалков

Когда актеры заключили брак, они были еще весьма молоды, да вдобавок оба с лидерскими замашками. Их союз папа Никиты, поэт Сергей Михалков, назвал «учебно-тренировочным».

Вертинская вспоминала:

«Что же касается моего брака с Никитой Михалковым. Мы с ним были очень молоды и не представляли себе, что такое брак. Никита часто уезжал на рыбалку и привозил много рыбы, которую мне приходилось чистить. И казалось, этому нет конца. Хотя тогда я много работала, была постоянно занята на съемках. А он делал первые шаги в режиссуре. Обоих мучила жажда самоутверждения. Кому-то надо было отступиться от своей профессии ради сохранения брака. Но и он, и я оказались к этому не готовы».

Свадьбу молодые сыграли, когда у них уже был полугодовалый сын Степан. А через три года после его рождения супруги расстались. Позже Вертинская объясняла разрыв «жаждой самоутверждения» с обеих сторон.

Михалков ожидал от супруги того, с чем она согласиться никак не могла: готовка, домашние дела, дети.

«Ему нужна была женщина, которая жила бы его жизнью, его интересами. Он мне всегда говорил, что назначение женщины — сидеть на даче и рожать детей», — рассказывала Вертинская.

Анастасия Вертинская и Александр Градский

Официальный брак актрисы со следующим звездным супругом продлился всего два года — с 1976-го по 1978-й, причем фактически они жили вместе еще меньше.

«С Сашей Градским у нас не получился брак не потому, что кто-то оказался плохим. Сейчас я понимаю, что была недальновидна. Нужно было оставить все на уровне романа, не надо было замуж. У нас не получилось потому, что мы абсолютно из разных „детских“, из разной среды. Он воспитан на своей музыке, я, как вы понимаете, на музыке Вертинского. Да, все начиналось как в сказке, но потом — быт, реальность. И вот наши реальности не совпали».

Друг Анастасии, Станислав Садальский, вспоминал случай из жизни супругов:

«Я стал свидетелем такой сцены. Маленький Степа Михалков приставал к маме и клянчил денег на кино. Настя ни в чем никогда не отказывала сыну, но в тот момент денег у нее не было: „Сынок, потерпи два дня“. Тогдашний муж Анастасии, певец и композитор Александр Градский, „чесавший“ в то время по десять концертов в день, решил принять участие в воспитании пасынка: „Степа, а ты сдай баночки из-под майонеза и получишь целых 2 рубля 73 копейки“». «Через три часа расстроенный Степан вернулся с авоськой гнилых яблок. Сказал: „Продавщица денег не дала, говорит, детей деньги портят. И дала яблоки“. Больше Александра Градского я у Вертинской не видел, в роли мужа он продержался один месяц».

Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов

Начинающие актеры познакомились в 1947 году на съемках фильма «Молодая гвардия», когда Вячеславу было 19 лет, а Нонне — 22.

Тихонов долго добивался расположения Мордюковой и даже просил ее маму поспособствовать их отношениям, угрожая самоубийством. В конце концов Нонна ответила взаимностью, а в 1950 году у пары родился сын Владимир.

«Я сразу поняла, что он мне активно, трагически не нужен, — вспоминала Мордюкова. — Но ребенок уже появился, и мы по христианскому обычаю стали жить вместе. Вернее, не жить, а мучиться — ни ему домой не хотелось, ни мне».

Они были готовы развестись уже через год, но разводы тогда были явлением фактически постыдным, так что супруги мучились вместе целых 13 лет.

Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон

Актриса и певец повстречались в 1964 году во Всесоюзном театральном обществе. Иосиф был очарован дамой и, добыв ее телефон, пригласил в ресторан, после чего завязался роман.

Оба находились постоянно в разъездах, 29-летняя Гурченко была трижды разведена, воспитывала дочь Машу от предыдущего брака. Иосиф был младше актрисы на два года, но тоже уже был разведен.

Пара стала жить вместе, а вот брак оформила только после того, как Гурченко по советским порядкам отказались селить в один гостиничный номер с Кобзоном, поскольку они не были расписаны.

Вскоре в браке появились взаимные обиды и раздражение. Гурченко была женщиной с характером, не могла спокойно переносить ни успеха, ни поклонниц супруга, ревновала и била посуду. Тогда Иосиф пожаловался другу:

«Люся сильная женщина. Она как мужик! А два мужика в одном доме не уживаются».

После Гурченко Кобзон вновь женился, и этот брак длился до самой его смерти в 2019.

Лия Ахеджакова и Валерий Носик

Актеры познакомились во время работы в ТЮЗе, после чего начался их служебный роман.

Их брак продлился совсем недолго, поскольку семейная жизнь пары не сложилась.

Владимир Басов и Наталья Фатеева

Когда начинающую артистку приняли сразу на четвертый курс ВГИКа, она познакомилась с молодым режиссером Владимиром Басовым, который через год предложил ей роль в своем фильме, ну, а заодно и в собственной жизни.

Еще через год у супругов родился сын Владимир, в котором Наталья души не чаяла. Только вот сам Басов сходил с ума от страсти к супруге, которой хотел безраздельно обладать.

Он завидовал ее славе, нервничал и постоянно ревновал. Говорил любимой открытым текстом: «Когда же ты постареешь? Когда тебе уже стукнет тридцать?» По словам Фатеевой, это и стало причиной их разрыва.

Алексей Консовский и Вера Алтайская

Исполнитель роли Принца в «Золушке» 1947 года и характерная актриса из сказок прожили вместе довольно короткую и отнюдь не сказочную жизнь.

Алтайская была злой на язык и довольно скандальной актрисой, потому режиссеры ее просто побаивались и не приглашали на роли.

В какой-то степени из-за этого с возрастом у Веры появился еще один серьезный минус — пьянство. Консовский забрал дочь и ушел от нее, с трудом перенеся разрыв.

Владимир Высоцкий и Людмила Абрамова

Высоцкий познакомился с будущей супругой в конце 1961 года на съемках фильма «713-й просит посадку».

Именно Людмила подарила Высоцкому двоих сыновей: в 1962 году Аркадия, а в 1964 году — Никиту.

Официально поженились они лишь в 1965-м, правда, вскоре пара выяснила, что у них много взаимных претензий и мелких раздражений, из-за чего брак распался.

Несмотря на развод, Владимир не забывал своих сыновей, поддерживал с ними контакт и помогал материально. Его следующей любовью стала Татьяна Иваненко.

Николай Бурляев и Наталья Варлей

Режиссер и актер стал первым мужем начинающей актрисы. Поженились они в 1967 году, причем многие друзья отговаривали Наталью от поспешного шага, но она не послушалась.

Между ними вспыхнула страстная любовь. Варлей была очарована привлекательным мужчиной с манерами с первых дней знакомства, поэтому, когда тот предложил ей руку и сердце, не раздумывая, согласилась.

Бурляев любил шумные тусовки и был завсегдатаем богемной компании, тогда как Наталья по-детски ревновала его, рыдала, закатывала истерики, уходила жить к родителям. Через несколько лет брак распался.

Татьяна Доронина и Эдвард Радзинский

Когда муж актрисы не смог встретить ее с гастролей, то на вокзал вместо него отправился драматург, в пьесе которого Доронина должна была вскоре сыграть.

Вскоре именно с Радзинским Доронина сбежала в Москву. Их брак продлился два года.

Драматург писал под нее пьесы, в которых она блистала. Но вскоре семейная жизнь закончилась. По словам Дорониной, именно Радзинский остался для нее «самым близким и родным», и он разделял к бывшей супруге подобное отношение.

Олег Даль и Татьяна Лаврова

Вторым мужем актрисы стал ее коллега по театру «Современник», но брак их продлился всего полгода.

Причиной разрыва стал трудный характер и алкоголизм Даля. Друг пары вспоминал:

«Слышу в трубке пьяный голос Тани. Лаврова начинает оправдываться: „Я выпила, чтобы Олегу меньше досталось. Даль же убивает себя, в пропасть катится“».

Александр Збруев и Валентина Малявина

Молодые люди познакомились еще будучи учениками школы, хоть и учились в разных районах. Красавица Валя сразу же влюбилась в харизматичного хулигана.

«В Сашу были влюблены все девчонки. Однажды мои одноклассницы позвали меня на танцы, сообщив с придыханием: „Там будет Саша Збруев“. Как только я его увидела, тут же сама влюбилась. Саша тоже обратил на меня внимание. Мы начали встречаться, а после окончания школы решили расписаться. Родителям сказали, что идем в театр, а сами отправились в ЗАГС. Дома нас встретили мама и бабушка. Бабушка вдруг стала внимательно присматриваться к Саше. „Смотри-ка! — воскликнула она. — Они за спиной какую-то бумагу с гербом прячут“. Пришлось признаться».

«После поехали „с повинной“ к Сашиным родителям. Его мама не слишком бурно отреагировала на наше известие. А вот новость о том, что я беременна, повергла всех в шок. Ни моя, ни Сашина матери не хотели, чтобы я рожала. Считали, что еще слишком рано. Меня на седьмом месяце за руку отвели к врачу, который вызвал искусственные роды. Я до последнего не знала, что со мной делали, думала, что это обычный осмотр. В результате моя дочка погибла».

Вскоре и брак распался.

Аркадий Арканов и Майя Кристалинская

Писатель и певица стали супругами в 1958 году, причем расписались они также втайне от родителей.

Уже через год пара разошлась, хотя официальный развод был оформлен в 1962 году.

Галина Брежнева и Игорь Кио

Эта пара официально была супругами всего девять дней, хотя роман их длился дольше.

Кио был знаком с Галиной, еще когда она была замужем за цирковым эквилибристом Евгением Милаевым и сопровождала его на гастролях в должности костюмера цирка. К началу романа Кио было 18, а Галине — 32.

Генсек-отец потребовал развести пару, что власти и сделали.

Ольга Заботкина и Александр Иванов

В 1976 году на гастролях в Сочи юморист и ведущий программы «Вокруг смеха» повстречался с балериной Мариинки и актрисой Ольгой Заботкиной.

Ради Александра Заботкина бросила карьеру и переехала в Москву, где стала помощницей и нянькой супруга, ведя борьбу с его пьянством. Именно алкоголь стал причиной смерти поэта.