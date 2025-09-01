Найден 3000-летний инструмент из внеземного металла

Ученые из Индонезии заявили о находке, которая может изменить представления о металлургии бронзового века в Юго-Восточной Азии. На острове Борнео обнаружен редкий конический топор возрастом более 3000 лет, изготовленный, по предварительным данным, из метеоритного металла.

Артефакт нашел местный житель деревни Паау во время добычи золота. Долгое время топор хранился в его частной коллекции, пока не привлек внимание специалистов своим необычным видом и высоким качеством изготовления. Эксперты считают, что предмет уникален не только для Индонезии, но и для всего региона.

Первичный анализ показал, что металл топора имеет внеземное происхождение. Это делает находку особенно ценной: известны примеры использования метеоритного железа в бронзовом веке, например нож из гробницы Тутанхамона, но на Борнео подобных артефактов ранее не находили.

Археолог Ида Багус Путу Праджня Йоги признается, что никогда не встречала столь необычных топоров. Местные легенды, по ее словам, также добавляют находке мистики: в народных поверьях говорится, что подобные предметы появляются там, куда ударяет молния.