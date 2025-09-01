Как пик Победы стал пиком Смерти

19 дней в ледяной пустыне, где каждый вдох — борьба, а каждый шаг — на грани смерти. История российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на высоте 7000 метров, стала не просто хроникой борьбы за выживание, но и жестким вызовом всей системе горного туризма, этике помощи и человеческой жажде подвига.

Последний шаг к мечте

12 августа 2025 года Наталья Наговицина, опытная альпинистка со вторым разрядом, предприняла попытку покорить пик Победы — одну из самых сложных и опасных вершин бывшего СССР. Высота — 7439 метров, пятая категория трудности, экстремальные погодные условия и смертельно опасный «ножевой гребень» — таковы реалии этого маршрута. Но для Натальи это была не просто очередная вершина. Это был последний шаг к титулу «Снежный барс» — почетному званию, присуждаемому тем, кто покорил все пять семитысячников бывшего Советского Союза.

Однако спуск стал роковым. На узком, обледенелом гребне, где ветер способен сбросить человека в пропасть, Наталья получила травму — сломала ногу. По словам её напарника Романа Мокринского, она сама это осознала сразу:

«Я знаю, что такое сломано, я только что ломала».

Слова, прозвучавшие как приговор.

© Наталья Наговицина

Цена «билета в один конец»

За восхождение на пик Победы туристы платят 3,5 тысячи долларов — почти 300 тысяч рублей. Эти деньги включают трансфер до базового лагеря, базовую связь и сопровождение. Но не включают страховку, профессионального гида на маршруте и, что критично, возможность экстренной эвакуации.

Фирмы, организующие такие экспедиции, часто продают не просто услугу — они продают мечту. Мечту о подвиге, о преодолении, о победе над природой. Но когда мечта сталкивается с реальностью, оказывается, что за красивой обёрткой тура может скрываться билет в один конец.

«Неужели те, кто продают всем желающим этот билет — самые настоящие торговцы смертью?» — задаётся вопросом общественность.

И этот вопрос становится всё острее, когда речь идёт о людях, которые, возможно, не были готовы к таким испытаниям физически и психологически.

Опыт против стихии

Наталья Наговицина — опытный альпинист. Но опыт — не гарантия выживания. Пик Победы убивает одного из трёх восходящих. Это не русская рулетка с одним патроном — это один патрон из трёх. Вероятность смерти выше, чем на любом другом маршруте в Центральной Азии.

Александр Яковенко, член правления Федерации альпинизма России, трижды бывавший на пике:

«Ветер здесь постоянный. Ты ложишься на гребень под углом и ползёшь. Если порыв сильный — тебя сносит. Это не восхождение, это борьба с хаосом».

Именно на этом гребне и произошла трагедия. Когда Роман начал срываться, Наталья инстинктивно спрыгнула в другую сторону, чтобы остановить его падение. Этот героический поступок помог спасти напарника, но стал роковым для неё самой.

Последняя надежда: палатка и спальник

Через несколько дней после травмы на помощь Наталье направились иностранные альпинисты — Лука Синигалья и Гюнтер Зигмунд. Услышав просьбу о помощи, они решили вернуться на высоту, несмотря на усталость и опасность. Они донесли до Натальи палатку, спальник, еду и газ.

«Мы думали, с ней всё будет в порядке. У неё было всё необходимое, чтобы продержаться», — вспоминает Гюнтер.

Но Лука, подвергшийся резкой декомпрессии и гипоксии, вскоре начал терять сознание. Он кричал, что ему хотят ампутировать конечности, то что его бросают. Через 15 минут у него начались судороги — и он умер на руках товарища.

Гюнтер, ослабленный, смог спуститься лишь спустя день. А врач из базового лагеря по радиосвязи поставил диагноз: отёк головного мозга — смертельное состояние при отсутствии срочной эвакуации.

© Лука Синигалья

Где были профессионалы?

Вопрос, который задают многие: почему не было организовано спасение сразу? Почему вертолёт не поднялся на 7000 метров? Ответ прост: технические и организационные ограничения.

Вертолёты, способные работать на таких высотах, есть, но они редки. Один из них — российский Ми-8 с турбовинтовым двигателем — использовался в 2018 году при спасении Александра Гукова в Пакистане. Но в Киргизии, где находится пик Победы, таких машин нет в постоянном распоряжении спасательных служб.

Денис Симавский, исполнительный директор Ассоциации горных гидов России, подчёркивает:

«Если бы была профильная страховка, ассистент подключился бы сразу. Он бы нашёл вертолёт, организовал бы операцию. Но страховки у Натальи не было».

Это не первый раз, когда Наговицина пыталась покорить гору в Кыргызстане. Горный гид Артем Ценцевицкий рассказывал, что альпинистка хотела совершить восхождение в прошлом году, но он отказался взять ее в составе группы из-за недостаточной физической подготовки.

Герои, которые не вернулись

Спасательная операция всё же была предпринята. Группа сильнейших альпинистов, включая друзей Артёма Ценцевицкого, поднялась на высоту. Они работали в условиях, где каждый шаг — риск. Некоторые получили травмы, но продолжали идти.

«Это был единственный шанс, который был реален», — говорит Ценцевицкий.

Но даже они не смогли добраться до Натальи. Погода, ветер, лавины — природа не дала пройти.

Интересно, что в прошлом году Артём отказался брать Наталью в свою группу:

«Она шла медленнее, не справлялась с темпом. Мы договорились — если не поспевает, разворачивается. Так и случилось».

Но в этом году она пошла с другой группой. Без жёсткого контроля, без гида, без страховки. Только мечта — и цена, которую она, возможно, уже заплатила.

Человек в ледяной пустыне

На кадрах, снятых дроном, Наталья машет рукой из палатки. Это было больше недели назад. С тех пор — тишина. Её сын, Михаил, до сих пор верит:

«Моя мама — сильная, она в отличной форме».

Но форма — не спасает от минус 40 градусов, от отёка лёгких, от гипоксии. В таких условиях обездвиженный человек живёт не более 72 часов. Наталья продержалась 19 дней. Это почти чудо.

Но даже если она жива — шансов на спасение почти нет. Вертолёт не долетит. Спасатели не доберутся. А гора, как и всегда, остаётся равнодушной к человеческим мечтам.

Альпинизм в XXI веке: спорт, бизнес или самоубийство?

Сегодня альпинизм всё больше напоминает индустрию. Экспедиции на Эверест — это уже не подвиг, а туристический маршрут с очередями и «высокотехнологичным допингом» вроде ксенона. Британская группа спецназовцев поднялась на Эверест за 5 дней, используя оборудование, недоступное обычным людям.

Но на пике Победы — иная реальность. Здесь нет троп, нет кислородных станций, нет спасательных служб. Здесь — только человек и природа. И когда человек падает, природа не прощает.

Что мы должны изменить?

Трагедия Натальи Наговициной — не случайность. Это системный сбой. Отсутствие обязательной страховки, недостаток контроля со стороны организаторов, коммерциализация экстремальных маршрутов — всё это ведёт к гибели людей.

Нужны правила:

— Обязательная профильная страховка для всех восходящих.

— Наличие гида с опытом на маршруте.

— Ограничения по здоровью и подготовке.

— Создание спасательной сети с вертолётами, способными работать на высотах выше 7000 метров.

А пока горы продолжают забирать жизни. И каждый раз мы задаём один и тот же вопрос: стоит ли мечта о «Снежном барсе» человеческой жизни?