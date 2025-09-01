Неизвестные вломились в знаменитое поместье и посидели на диване

В Великобритании группа неизвестных без разрешения вломилась в знаменитое поместье XIV века Маунсел в графстве Сомерсет. Об этом пишет Daily Star.

Нарушители проникли в дом Маунсел в воскресенье, 24 августа. Как рассказал владелец поместья, 79-летний сэр Бенджамин Слейд, четверо мужчин и одна женщина вломились в выставленный на продажу дом, стали бродить по комнатам, трогать личные вещи владельцев и фотографироваться. Их действия попали на камеры наблюдения.

Неизвестные оставили следы и отпечатки пальцев по всему дому, посидели на обитом бархатом диване, разбили фарфоровую посуду и прихватили с собой мелкие вещи, включая ключ от задней двери. Слейд заявил, что дому нанесли ущерб всего на несколько сотен фунтов стерлингов.

«Но видеть эти кадры, на которых они издеваются над твоими вещами… Как будто с тобой что-то сделали. У меня и так много чего происходит — я нездоров. Так что я теперь совершенно раздавлен», — заявил аристократ.

Более того, утром следующего дня неизвестный мужчина снова пытался проникнуть в дом Маунсел, но его спугнул прохожий. Неизвестно, был ли он из группы, которая проникла в поместье накануне. В данный момент полиция ведет поиски злоумышленников.

Точная дата постройки дома Маунсел неизвестна, считается, что его возвели в конце XIV или начале XV века. Согласно местной легенде, именно в этом поместье Джефри Чосер написал часть своих знаменитых «Кентерберийских рассказов».

