Маска палача — существовал ли зловещий атрибут или это вымысел

Профессия палача в наши дни окутана ореолом мрачной романтики. Но на самом деле это просто работа, хоть и специфическая. В Средние века палачи относились к цехам, как кузнецы, пекари или сапожники. Но мы знаем не так уж много о том, как работали заплечных дел мастера. Для современного человека палач — это крепкий парень в маске или колпаке, скрывающем лицо. Но носили ли люди этой профессии на самом деле какие-то аксессуары, скрывающие их лицо?

В кинематографе и литературе палачи непременно облачены в маску. Они глядят на мир сквозь ее прорези рассмотреть их лица невозможно. «Игра престолов», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Три мушкетера» и многие другие фильмы и литературные произведения приучили нас именно к такому образу палача.

© Казнь короля Карла I в 1649 году

Одним из авторов этого стойкого стереотипа стал Александр Дюма. В «Трех мушкетерах» палач является на казнь Миледи в плаще и в маске. Свое лицо он открыл перед свершением правосудия, чтобы усилить ужас приговоренной. Именно он когда-то ставил женщине клеймо на плече.

В «Двадцать лет спустя» палачи, казнившие короля Карла I были в масках. В этом случае их опасения быть узнанными совсем не беспочвенны. У поверженного монарха было немало сторонников, которые горели желанием мести. Так и получилось, едва к власти пришел сын обезглавленного короля Карл II, все причастные к его смерти поплатились. Хотя почти на всех старинных гравюрах и картинах, посвященных смерти короля, его казнят люди без масок.

Но фрески, гравюры и картины эпохи Средневековья говорят о том, что палачи выполняли свою работу, не скрывая лиц. Ни в одном документе не сказано о том, что исполнитель приговора должен оставаться инкогнито. Да это было бы и нелогично. Посудите сами — палачи обычно были профессионалами, передающими свое ремесло по наследству. Представителей династий хорошо знали в европейских полисах и в лицо и по имени.

Правда, бывали и исключения. Например, в небольших городах Италии палачи все же прятали лица. Это было связано с тем, что в общине, где проживают всего пара тысяч жителей, не было штатного палача. Зачем нужен такой специалист, если казни совершались очень редко? Поэтому, если возникала нужда кого-то обезглавить, повесить или утопить, роль палача выполнял кто-то из местных жителей.

Обычно это неприятное дело доверяли кому-нибудь из уважаемых и даже знатных горожан. Совершенно ясно, что никто особо не горит желанием носить на себе клеймо убийцы, хоть и законного. Поэтому человек, бравшийся за неприятное и не почетное дело скрывал свою персону от публики.

© Парижский палач Шарль Анри Сансон, казнивший в 18 веке более 2000 человек и своего короля

Во Франции палачи считались госслужащими и получали жалованье. Также они имели право на часть имущества казненного, как минимум, на его одежду и украшения. Даже если у казненного были отчаянные друзья, обычно они не решались на месть. Во-первых, после такой расправы можно было самим стать «пациентом» нового мастера заплечных дел. А во-вторых, к палачу относились все же как к людям, выполняющим чужую волю, своего рода инструменту правосудия. Такое себе приложение к топору или виселице.

Палач, церковь и общество

Еще одна причина, почему маски не были популярны, кроется в религиозных и общественных убеждениях. Церковь учила, что маски и личины — от лукавого. Честному и богобоязненному человеку нет нужды скрывать лицо и пугать тем самым окружающим. Народ же считал, что правосудие должно быть «с человеческим лицом», а прятаться — удел злодеев.

На Руси палачи также не носили масок. Они наряжались на казнь в алые рубахи, на которых не так видны брызги крови. Дошедшие до нас описания казней времен Ивана Грозного, обезглавливания Емельяна Пугачева и прочие судебные расправы, говорят о том, что палачи были всем хорошо известны.

Правда, популярность палачей часто играла против них. Люди сторонились этих персон, а их дети не могли ходить в школу с детьми других горожан. Возможно отсутствие общения и угнетало палачей, а вот из-за образования отпрысков они вряд ли расстраивались. Сын палача обычно становился палачом, а эта профессия требует лишь знания анатомии и наличия крепких нервов.

Были у палачей и кое-какие привилегии. Во многих европейских городах они могли бесплатно брать продукты у торговцев. Ровно в таком количестве, которое необходимо для пропитания его самого и семьи. Конечно, продавцы должны были знать таких клиентов в лицо, так что маска и тут только мешала.

Подводя итог, можно сказать, что палачи в масках были скорее исключением, чем правилом. Они скрывали свои лица лишь во время особых политических казней или в отдельных местностях, где существовала такая традиция. Так что Дюма не совсем обманывает своих читателей.