Мужчина поймал жену на измене после десяти лет брака

Житель Малайзии поймал жену на измене с врачом после десяти лет брака. Об этом пишет Asia One.

Джейсон Вонг опубликовал эмоциональный пост в аккаунте в соцсетях, где рассказал о предательстве супруги после десяти лет брака. Пост набрал более 36 тысяч реакций. Мужчина уличил жену в измене, застав ее в машине с врачом. Он снял несколько видео с любовниками, которые также приложил к публикации. При этом, по словам Вонга, в этот момент он и его жена уже находились в процессе развода.

«Я никогда не мог подумать что самый любимый человек, который спал рядом каждую ночь, мог мне изменять», — написал он.

В видео Вонг открывает дверь автомобиля и спрашивает жену: «Ты видишься с детьми или с врачом?» После этого он упрекает мужчину в машине в связи с пациенткой и заявляет, что его развод с женой еще не завершен.

Автор поста также опубликовал снимок поданного им заявления на развод, отметив, что пытался сохранить брак ради двоих детей, но «ничего не изменилось». Он закончил сообщение выводом, что «измена — это выбор, а не ошибка».

