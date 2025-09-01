США искали "Титаник" в 1985 году, чтобы скрыть свою секретную миссию от СССР

CNN сообщил, что скрывала экспедиция по поиску "Титаника" в 1985 году. По данным издания, эта экспедиция скрывала от СССР миссию ВМС США по обследованию двух затонувших в Атлантике атомных субмарин – Scorpion и Thresher.

Об этом изданию сообщил океанолог Роберт Баллард, который в то время и проводил сверхсекретную военную операцию, будучи офицером военно-морской разведки.

Баллард уточнил, что американская армия не хотела, чтобы СССР получил данные о нахождении американских субмарин.