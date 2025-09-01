Почему женатый нефтяной принц завел гарем

В 1998 году у бывшего султана и министра финансов Брунея принца Джеффри Болкиаха наступили непростые времена. Его обвинили в крупных хищениях из казны и отстранили от всех занимаемых должностей. В связи с этим одна из бывших наложниц принца, американка Джиллиан Лоурен, посчитала, что ее больше не связывает контракт о неразглашении тайны и рассказала, как живут женщины в современных гаремах.

Зачем нефтяному принцу гарем

Свои откровения Джиллиан Лоурен изложила в книге «Некоторые девушки: Моя жизнь в гареме» (Some Girls: My Life in a Harem). Она появилась в 2010 году в книжных магазинах США и Европы и сразу стала бестселлером. Лоурен неожиданно оказалась неплохим автором и ее труд, по мнению экспертов, читается легко и увлекательно.

Принц Джеффри Болкиах официально женат на пяти женщинах. Казалось бы, зачем ему гарем, тем более что в количестве жен его никто не ограничивает. Но все дело в том, что гарем на востоке — это не необходимость. Это как дорогие швейцарские часы на руке банкира. Совсем необязательно узнавать по ним, который час, важно, чтобы аксессуар отражал высокий статус владельца.

С гаремом Джеффри все обстояло точно так же. Говоря иносказательно, большинство его наложниц никогда «не показывали ему время». По словам Джиллиан, они просто демонстрировали крутость и уровень доходов принца. Все обитательницы гарема находились в нем абсолютно добровольно и получали за это щедрое вознаграждение.

© Книга Лоуренс о жизни в гареме

Жизнь в «золотой клетке»

Почти все наложницы родственника султана были моделями, телеведущими и актрисами. Это были жительницы стран Европы и США. Попадали в гарем они по одному и тому же сценарию. Сначала девушка получала предложение стать наложницей. Затем она заключала минимальный трехнедельный контракт. Если ее все устраивало, то она его продлевала. Те, кого что-то не устраивало, беспрепятственно уезжали домой.

Джиллиан Лоурен пишет, что по своей воле девушки покидали гарем брунейского принца очень редко. Гарем находится в просторном дворце из белого мрамора, утопавшем в зелени райского тропического сада. Территория тщательно охраняется. По немаленькой территории девушки перемещаются на машинках для гольфа. К их услугам все, что они могут пожелать: салон красоты, SPA, фитнес-зал, бассейны и многое другое.

У каждой наложницы принца в мраморном дворце отдельные апартаменты. Некоторые девушки также живут в больших комфортабельных бунгало, которые расположились в саду. Дворец и вся окружающая его территория просто нашпигованы камерами наблюдения. Сделано это не в целях безопасности, а чтобы хозяин гарема мог в любое время дня и ночи наслаждаться видом своих красавиц.

Что касается интима, то, по словам Лоурен, многие девушки пробыли в наложницах принца Джеффри по два года, но так и не побывали в его спальне. Но зато почти все дамы оказывали хозяину гарема светские услуги. Они должны быть готовы принять участие в обеде принца с деловыми партнерами. Болкиах обычно не мелочился и его сопровождали от 12 до 24 наложниц.

© Принц Джеффри Болкиах

За свои не слишком обременительные труды обитательницы гарема получали жалованье. В то время, когда там жила Лоурен, оно составляло 20 тыс. долларов США в неделю. Сегодня эта сумма эквивалентна 34 тыс. долларов (2,1 млн рублей). Но это не все. Принц, находясь в хорошем настроении, а это у очень богатых людей бывает нередко, дарил девушкам щедрые подарки. Отчасти эта расточительность и стала одной из причин обвинения в растратах.

Атмосфера в современном гареме

Несмотря на все сказанное выше, атмосферу в гареме брунейского принца нельзя назвать здоровой. Девушки отчаянно скучали и из-за этого постоянно сплетничали и плели друг против друга интриги. Также они боролись за внимание принца, напрямую связанное с богатыми дарами, всеми возможными способами.

Джиллиан утверждает, что у нее было полно недоброжелательниц. По ее словам, это получилось из-за ее высокой популярности у принца. Проверить слова Лоурен сейчас невозможно, но она говорит, что была в гареме второй по популярности. Больше внимания Джеффри оказывал только девушке по имени Фиона.

Недоброжелательная атмосфера стала одной из причин, почему Лоурен не стала продлевать контракт. За время, проведенное в гареме, девушка заработала кучу денег и получила множество драгоценных презентов. Она покинула Бруней и обосновалась в Лос-Анджелесе, где живет припеваючи. Книга о жизни в современном гареме сделала Джиллиан еще богаче. Сейчас она переведена на 18 языков и продается по всему миру.

© Джиллиан Лоурен с мужем

Бывшая наложница восточного гарема вышла замуж за басиста группы Weezer. Пара усыновила ребенка из Эфиопии и, судя по всему, вполне счастлива. Джиллиан, вдохновленная успехом своей первой книги, продолжает писательскую деятельность.

А принц Джеффри, спустивший более 15 млрд долларов, так и живет роскошно в родном Брунее. Правда, многих привилегий он лишился, но по-прежнему не бедствует. Он судится с многочисленными кредиторами и предпочитает находиться в тени своего царственного брата, султана Хассанала Болкиаха.