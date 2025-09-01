Как глубоко было принято кланяться на Руси

Практика поклонов является одной из самых древних форм выражения почтения, смирения и благоговения. Как ритуальное действие, поклоны существовали еще в первобытные времена. С их помощью человек стремился выразить свое уважение и преклонение перед высшими силами. Это был способ символически обозначить свое подчинение и признание божественной власти. Неудивительно, что в традиционной культуре России поклоны занимают особое место. При том, что на протяжении веков они эволюционировали, приобретая различное символическое значение.

Первобытные корни

Древнейшая форма поклона — падение ниц, лицом к земле. Этот жест олицетворял максимальное смирение перед божествами или другими высшими силами. Первобытный человек не разделял земное и небесное, поэтому падение ниц могло быть адресовано как богам, так и вождям или шаманам, чья власть воспринималась как сакральная. Этот ритуал был универсальным и встречался у многих народов мира.

Поклоны в русской культуре

На Русь традиция падать ниц пришла вместе с татаро-монгольским нашествием. Восточные ханы, перенявшие этот обычай в Китае, требовали от русских князей соблюдения ордынского церемониала. Во время официальных приемов князья должны были падать ниц и целовать ковер перед троном хана. Этот жест символизировал полное подчинение власти Золотой Орды. Со временем обычай закрепился и в русской придворной культуре: до XVI века падение ниц перед царем было частью множества официальных церемоний.

Поклоны в христианской традиции

Впрочем, поклоны, конечно, существовали на Руси и ранее. Просто с принятием христианства они приобрели новый, духовный смысл. Вместе с православием пришел земной поклон, или великий поклон, — положение, при котором молящийся, стоя на коленях и опираясь на руки, касается лбом земли. Этот жест символизировал обращение себя в прах, напоминая человеку о его смертности и ничтожности перед Богом.

Таким образом славянская языческая традиция, где прикосновение к земле считалось источником силы и благодати, трансформировалась под влиянием христианства. Теперь земной поклон стал выражением покаяния, смирения и духовного очищения. В древнерусских церковных уставах земные поклоны предписывались во время определенных молитв, таких как “Достойно есть” или задостойник “Светися, светися” на Пасху.

Реформы патриарха Никона

До церковных реформ XVII века молящиеся на Руси широко практиковали земные поклоны. Однако после реформ патриарха Никона богослужебные традиции начали изменяться, принимая более “византийский” облик. Земные поклоны стали реже использоваться в обрядах Русской православной церкви. Согласно канонам, установленным Первым Никейским собором, в воскресные дни, великие праздники, а также в период от Рождества Христова до Крещения и от Пасхи до Пятидесятницы земные поклоны не совершались. Эти дни считались временем радости и духовного торжества, а земной поклон, символизирующий рабское состояние и падение, не соответствовал их духу.

На смену земным поклонам пришли поклоны малые, или поясные. Они выполняются с наклоном тела вперед, не доходя до земли, и выражают почтение без акцента на смирении. Тем не менее, земные поклоны сохранились в практике Русской православной церкви, особенно в период Великого поста, а также в качестве епитимьи — покаяния, назначаемого священником.

А вот старообрядцы сохранили многие древние традиции, включая земные поклоны. Для них этот жест остается выражением особого благоговения. Старообрядцы совершают земные поклоны не только в будничные дни, но и в воскресные и праздничные, подчеркивая свою верность старым канонам.