Поиски «Титаника» оказались прикрытием секретной операции США

Поиск затонувшего «Титаника» в 1985 году на самом деле был способом замаскировать от СССР проведение секретной операции Военно-морских сил (ВМС) США во времена холодной войны. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на обнаружившего «Титаник» океанолога Роберта Балларда. «Вечерняя Москва» разбиралась, правда ли США использовали поиски затонувшего судна в политических целях и что на самом деле они искали.

Не поисковая операция, а «стратегическая задача»

О том, что Штаты проводили сверхсекретную операцию в 1985 году, рассказал Роберт Баллард — океанолог, который и обнаружил «Титаник». Еще в 1977-м он проводил экспедицию по поиску затонувшего пассажирского лайнера, но тогда она не увенчалась успехом: бурильная труба, к которой были прикреплены гидролокаторы и камеры, разломилась на две части. Баллард был вынужден приостановить на время поиски.

Океанологу было необходимо усовершенствовать свое оборудование: он придумал использовать дистанционно управляемые подводные аппараты, которые смогли бы передать и видео на исследовательское судно. Но на реализацию идеи ему требовалось финансирование. И здесь «на помощь» ученому пришли ВМС США. Они заинтересовались разработкой системы глубоководной визуализации «Арго», но в собственных целях. Им необходимо было узнать, почему в 1960-х годах в Атлантике затонули атомные подводные лодки USS Thresher и USS Scorpion.

Баллард пообещал, что во время экспедиции к «Титанику» будет выделено время на обследование затонувших подлодок. Впоследствии поиск пассажирского лайнера стал прикрытием для специальной военной операции.

Почему важно было исследовать подлодки

Политолог и историк Сергей Станкевич пояснил, что проведение секретного исследования затонувших подлодок имело серьезное значение в геополитических отношениях в годы холодной войны.

— В то время была гонка атомных подлодок, поскольку они влияли на военную силу стран. Поэтому враждующие стороны стремились узнать, что за подлодка лежит на дне. Разведка видела в этом некий шанс, чтобы нащупать слабое место конкурента, — рассказал Станкевич.

Он также отметил, что в истории подобные операции «двойного назначения» использовались странами регулярно.

— В этих действиях принципиально нового ничего нет. В годы холодной войны все действия, которые предпринимали сверхдержавы в воздухе и на суше, носили двойственный характер. К примеру, летали пассажирские самолеты, но параллельно они фотографировали маршруты с воздуха и передавали эти данные военным своего государства. Или выходили в море мирные суда, но они также незаметно вели сбор военной информации, — объяснил Станкевич.

