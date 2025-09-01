Забывчивый мужчина купил два лотерейных билета и выиграл оба раза

В США забывчивый мужчина купил два лотерейных билета на один и тот же розыгрыш и сорвал двойной джекпот, выиграв в общей сумме $1 млн, пишет UPI.

Как рассказал американец, он находился в прачечной, где также была касса с лотерейными билетами. Он забыл, покупал ли он билет, поэтому на всякий случай он приобрел еще один. В итоге один билет был куплен по этому адресу, другой — в с соседнем районе. Когда розыгрыш состоялся, оказалось, что оба билета принесли мужчине по $500 тысяч каждый.

«Посмотреть жене в глаза и сказать, что у меня есть выигрыш в 500 тысяч, было приятно. Но еще приятнее было сказать, что у меня есть миллион», — поделился эмоциями победитель.

Мужчина рассказал, что планирует направить выигрыш на помощь детям и внукам, а также надеется, что удача продолжит сопутствовать ему и дальше.