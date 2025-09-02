ФСБ опубликовала протоколы допроса командующего Квантунской армией

К 80-й годовщине Победы над Японией Центр общественных связей ФСБ впервые опубликовал собственноручные показания и протоколы допроса бывшего командующего Квантунской армией Отодзо Ямада.

Японский генерал в том числе дал показания о разработке бактериологического оружия и обосновал причины экспансионистской политики Японии в XIX и XX веке. Кроме того, особый интерес представляет справка пограничных войск НКВД СССР от 20 февраля 1946 года, где приводится статистика враждебных проявлений со стороны Японии в отношении СССР начиная с 1933 года. Этот документ, по мнению ЦОС ФСБ, ярко иллюстрирует недружественные намерения Японии в отношении Советского Союза.

Так, с началом нападения нацистской Германии в июне 1941 года на нашу страну более чем в два раза по сравнению с 1940 годом возросло количество нарушений японскими военнослужащими государственной границы СССР - с 59 в 1940-м до 136 в 1941-м. Пик подобных нарушений пришелся на 1943-й год - 414 случаев. Всего с 1938 по 1945 год советскую госграницу нарушали 1529 японских военнослужащих. Японские самолеты 789 раз нарушали воздушное пространство нашей страны. Японские суда 1350 раз вторгались в территориальные воды СССР.

Всего же с 1933 по 1945 год советские пограничники зафиксировали переброску 3666 японских шпионов и 68 банд. За этот же период японские военные 551 раз обстреливали территорию СССР, мирных граждан, пограничные наряды, суда и т.п. В результате были убиты 83 и ранено 120 советских граждан.

Что касается событий 1945 года, то руководство нашей страны 8 августа сделало заявление японскому правительству, что с 9 августа СССР считает себя находящимся в состоянии войны с Японией.

9 августа 1945 года, в день, когда американские ВВС произвели ядерную бомбардировку Нагасаки, войска 1-го и 2-го Дальневосточного и Забайкальского фронтов получили приказ о начале Маньчжурской стратегической наступательной операции. 14 августа 1945 года император Хирохито издал указ о безоговорочной капитуляции страны. 16 августа 1945 года командующий Квантунской армией Отодзо Ямада приказал войскам прекратить боевые действия.

Однако не все японские командиры согласились с условиями капитуляции. 18 августа 1945 года в ходе Курильской десантной операции советские войска высадились на остров Шумшу. Командующий японскими войсками генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки согласился с условиями капитуляции лишь 23 августа. В итоге на острове Шумшу было взято в плен около 12 тысяч японских военнослужащих. Этот эпизод был одним из последних сражений Второй мировой войны. В тот же день, 23 августа, без сопротивления сдался японский гарнизон на острове Парамушир.

Всего в советском плену оказалось свыше 600 тысяч японских военнослужащих. 3 сентября 1945 года в Чанчуне в плен Красной армии сдался сам генерал Ямада, который был доставлен в Хабаровск.

В собственноручных показаниях от 21 февраля 1946 года генерал Ямада кратко сформулировал причины и основные этапы экспансионистской политики Японии с конца XIX до первой половины XX столетий:

"Процент прироста населения Японии продолжал резко подниматься. Как следствие, появилась нехватка сырья. С этого времени традиционной национальной политикой Японии стало стремление к экспансии за границу. Направление экспансии предлагалось двоякое: или на Север, или на Юг. Движение на Север признавалось сторонниками Хокусин-рон, на Юг - сторонниками Нансин-рон. В конечном счете экспансия была устремлена в направлении Маньчжурии и Кореи".

По его данным, первоначально объектом военных приготовлений была армия Китая, а затем - русская армия на Дальнем Востоке.

В своих показаниях Ямада подробно остановился на формировании и росте боеспособности Квантунской армии после вторжения в Маньчжурию в 1931-1932 годах:

"Япония расквартировывала на постоянное пребывание свои войска в Маньчжурии, продолжая из года в год увеличивать численность японских сил с тем, чтобы лучше подготовиться к войне против СССР".

Если в 1937 году это было 3 дивизии, то к 1941 году их стало уже 14. К 1945 году численность маньчжурской армии и ее 15 дивизий составляла уже 130 тысяч человек.

При этом японская армия, по показаниям генерала Ямады, готовилась к нападению на Советский Союз:

"Наступление в сторону Приморья ставило своей задачей овладение этой частью Дальнего Востока. Приморье в силу своего географического положения могло быть использовано под советские и американские авиабазы для налетов на территорию собственно Японии. Следовательно, надо было овладеть территорией на юг от реки Иман и этим самым устранить опасность, висевшую над Японией".

Об угрозах Советскому Союзу генерал Ямада показал:

"Япония заключила Тройственный союз и Военное соглашение трех стран; увеличила свою армию в Маньчжурии после начала советско-германской войны; отвлекала американскую армию от операций в Европе; начала войну против США. Все только что перечисленные шаги Японии по своему конечному результату являлись демонстрацией угрозы по отношению к СССР".

В заключение своих показаний бывший командующий Квантунской армией отметил:

"Япония незаметно для себя восстановила СССР и Китай против японцев и в то же время совершенно не считалась с этим. Понятно, что это мешало сотрудничеству с соседними странами, приводило к международной изоляции. Таковы те отдаленные причины, приведшие Японию в ее нынешнее положение".

Как отметили в ЦОС, основное внимание в ходе следствия в отношении генерала Ямады и его подчиненных было уделено вопросу о разработке Японией бактериологического оружия и подготовке бактериологической войны против Советского Союза. На Хабаровском процессе, проходившем с 25 по 30 декабря 1949 года в Военном трибунале Приморского военного округа, генералу Ямаде и еще 11 японским военнослужащим вменялось в вину создание в Квантунской армии специальных отрядов № 731, 100, занятых разработкой бактериологического оружия. Проведение экспериментов над людьми, в том числе над советскими военнопленными, использование бактериологического оружия против Китая.

В ходе следствия генералу О. Ямаде неоднократно задавали вопросы о деятельности отряда № 731, руководимого генерал-лейтенантом Сиро Исии.

7 сентября 1948 года на допросе Ямада ответил, что никаких указаний от генштаба императорской армии относительно отряда Исии он не получал, а сам отряд № 731 посетил один раз в течение "незначительного времени". При этом генерал Ямада неоднократно ссылался на "плохую память" и всячески старался дистанцироваться от деятельности отряда № 731.

На вопрос следователя, что ему известно о научной деятельности Исии как бактериолога, Ямада сообщил:

"Я только слышал, что генерал-лейтенант Исии еще с времен поручика или подпоручика занимался изучением фильтровального аппарата и занимался фильтрованием грязной воды из прудов и канав при помощи фильтра собственного изготовления и пил эту воду".

Со временем память генерала "прояснилась", и он начал давать более точные показания об отряде №731. Например, 15 апреля 1949 года он сообщил, что "в августе 1944 года во время первого посещения отряда он слышал от генерала Исии доклад о производстве бактерий", не помню, говорилось ли о производственной мощности. Во всяком случае цифры, касающиеся мощности выпуска бактерий, мной забыты...".

Правда, во время Хабаровского процесса эти цифры ему напомнили его подчиненные. Так, согласно показаниям генерала Кавасима Киоси, отряд № 731 мог ежемесячно производить 160 кг бактерий чумы или 320 кг бактерий холеры, или от 320 до 540 кг бактерий сибирской язвы, или от 210 до 270 кг бактерий паратифа.