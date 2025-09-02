Сотрудница похоронного бюро рассказала о самых «муторных» моментах своей работы

Пользовательница Reddit с ником X_vomii рассказал о наиболее неприятных тонкостях своей работы в похоронном бюро. По словам 19-летней девушки, она специализируется на доставке тел и подготовке их к погребению.

«Самое муторное, что может случиться — личинки. На прошлой неделе, когда я проверяла одного парня, мешок с телом раскрылся и опарыши посыпались на меня и на пол. Согревшись вне холодильника, они "ожили" и разлетелись. Пришлось ловить их, надеясь, что другие личинки не проснутся и не последуют их примеру», — написала девушка.

Она рассказала, что при подготовке тел не может использоваться обычная косметика для живых людей, поскольку она не впитывается в кожу и просто растекается по лицу. Поэтому похоронные бюро применяют специальную косметику для погребения — более плотную по текстуре и сделанную на основе воска.

Девушка добавила, что никогда не сталкивалась с паранормальными явлениями, хотя в некоторой степени и верит в привидений. По ее словам, если они и существуют, то в похоронном бюро их точно меньше, чем в любом другом месте.

«Я без проблем могу провести ночь на работе. Мне там даже нравится, и я хожу в темноте только с фонариком на телефоне, не включая лампы. Я не боюсь тел, да и большую часть времени где-то в здании есть другие сотрудники», — заключила она.

Ранее в США за потайной дверью морга нашли 20 разлагающихся тел. В ходе расследования выяснилось, что некоторые из них ожидали кремации в течение 15 лет.