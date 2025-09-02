Народные приметы на 3 сентября: что нельзя делать в этот день

Многие приметы этого времени говорили о том, какими будут осень и зима. Так, если верхушки деревьев уже начинали желтеть, значит холода придут рано. Обилие желудей - к снежному Рождеству.

© СОВА

Также наши предки уже убирали основную часть урожая и активно делали заготовки: солили капусту, складывали на хранение яблоки.

Считалось, если отправиться в дорогу после обеда - путешествие выйдет удачным.

А незамужним девушкам советовали внимательно глядеть в окно, чтобы не пропустить свою судьбу.

Но вспомним в День Василисы Льняницы и о запретах.

Так, нельзя сегодня слушать и следовать чужим советам - принесут проблемы.

3 сентября наши предки не принимали гостей - могли вспыхнуть ссоры.

Запрещалось давать в долг и делать большие импульсивные покупки - люди верили, что иначе можно привлечь бедность.

Нельзя стричь волосы, чтобы не потерять здоровье.

Не стоило надевать темные вещи - это могло привести к разладу в отношениях.

Прапрабабушки знали: в такой день лучше не смотреть в глаза кареглазым людям, чтобы не сглазили.

А если 3 сентября протереть пыль с лампы - может наступить "черная" полоса в жизни.