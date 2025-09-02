Народные приметы на 3 сентября: что нельзя делать в этот день

Народные приметы на 3 сентября 2025 года: что нельзя делать в этот день
Многие приметы этого времени говорили о том, какими будут осень и зима. Так, если верхушки деревьев уже начинали желтеть, значит холода придут рано. Обилие желудей - к снежному Рождеству.
Также наши предки уже убирали основную часть урожая и активно делали заготовки: солили капусту, складывали на хранение яблоки.
Считалось, если отправиться в дорогу после обеда - путешествие выйдет удачным.
А незамужним девушкам советовали внимательно глядеть в окно, чтобы не пропустить свою судьбу.
Но вспомним в День Василисы Льняницы и о запретах.
Так, нельзя сегодня слушать и следовать чужим советам - принесут проблемы.
3 сентября наши предки не принимали гостей - могли вспыхнуть ссоры.
Запрещалось давать в долг и делать большие импульсивные покупки - люди верили, что иначе можно привлечь бедность.
Нельзя стричь волосы, чтобы не потерять здоровье.
Не стоило надевать темные вещи - это могло привести к разладу в отношениях.
Прапрабабушки знали: в такой день лучше не смотреть в глаза кареглазым людям, чтобы не сглазили.
А если 3 сентября протереть пыль с лампы - может наступить "черная" полоса в жизни.